Zwar sei der 14-Jährige ein Sonderfall, sagt Hengartner. «Die Erfahrungen mit Maximilian haben uns aber dazu bewogen, mehr für begabte Mittelschüler zu tun.» Das freut den Mathematik-Genius. «Ich bin glücklich, wenn meine Erlebnisse dazu geführt haben, dass andere junge Talente nun besser gefördert werden», sagt er im Interview mit der «Nordwestschweiz».

Sein Vater Thomas Drisch, ein pensionierter Mathematikprofessor mit grauem Bart, ärgert sich seit Jahren über mangelnde Begabtenförderung. Drisch kritisiert, dass es in der Schweiz zwei Dutzend Sportgymnasien und viele Mittelschulen mit Schwerpunkt Musik gibt, doch kein einziges Gymnasium für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik (MINT). «Dabei hängt die Zukunft der Schweiz nicht von der Zahl der Goldmedaillen ab, sondern von der Entwicklung ihrer MINT-Talente.»

«Die Schweiz könnte in der akademischen Förderung sicher mehr tun», glaubt auch Hengartner. Mit dem Schülerstudium ist ein erster Schritt getan. Drisch sieht allerdings nicht alle Studiengänge geeignet. Je nach Fachbereich zeigten sich Talent und Leistungsfähigkeit unterschiedlich früh, sagt er. «Wenn Sie Philosophie studieren, benötigen Sie eine gewisse Lebenserfahrung», sagt er.

Dann sei es von Vorteil, über 30 Jahre alt zu sein. Anders in der Mathematik. «Die braucht keine Lebenserfahrung, sie ist eine abstrakte Aktivität.» Viele der angesehensten Mathematiker hätten ihre berühmtesten Arbeiten vor dem dreissigsten Lebensjahr verfasst.

Kampf um begehrte Plätze

So weit sind die künftigen Mittelschul-Studenten noch nicht. Erst startet der Kampf um die begehrten Plätze. Wer künftig an die Universität darf, entscheidet aber nicht die Hochschule. Die Gymnasien wählen in Absprache mit den Lehrern und Schülern die geeigneten Kandidaten. «Sie wissen am besten, wer geeignet ist», sagt Hengartner. «Ich will nicht, dass 20 000 Eltern an meine Tür klopfen und mir erklären, warum gerade ihr Sprössling an die Universität sollte», sagt er und schmunzelt.

Wie viel das Programm tatsächlich nützt, wurde nicht erforscht. Die meisten Universitäten geben aber ein positives Feedback. Beat Zemp, Präsident des Lehrerverbandes und selbst Gymnasiallehrer, ist überzeugt vom Programm: «Ich habe in Basel selbst erlebt, wie Hochbegabte davon profitieren», sagt er. Die Universitätsvorlesung sei eine zusätzliche Motivation, besonders für Schüler, die sich ansonsten wegen ihrer Begabung im Unterricht langweilen würden.

Trotzdem warnt Maximilian: «Die Leistung am Gymnasium kann darunter leiden.» Das Hin und Her sei nicht einfach. Er hebt aber auch die positiven Seiten hervor: «Es ist eine Investition in die eigene Zukunft. Wer sich der Doppelbelastung gewachsen fühlt, sollte es wagen.»