Die Prognosen für diese Woche sind an schönem Wetter kaum zu überbieten: Wie Meteonews mitteilt, gibt es diese Woche im Flachland vielerorts täglich über 30 Grad – eine regelrechte Hitzewelle rollt an. Lokal seien sogar bis zu 35 Grad möglich, etwa in der Region Basel, im Wallis und im Tessin.

Gemäss Meteoschweiz ist ein ausgedehntes Hochdruckgebiet mit Kern über Mittel- und Osteuropa für die Schönwetterperiode verantwortlich. Heisse Mittelmeerluft fliesse zunehmend Richtung Schweiz. Am Dienstag könne es gegen Abend zwar zu isolierten Hitzegewittern kommen, diese befinden sich allerdings vor allem lokal in der Nähe des Alpenhauptkamms. Im Flachland bleibe es bis nächste Woche hauptsächlich trocken.