Swissmilk verteilt Milch an Schulen – und macht nicht nur Veganer damit wütend

«Milch gehört zu einem gesunden Znüni», schreibt die Organisation der Schweizer Milchproduzenten Swissmilk auf ihrer Webseite. Deshalb verteilten sie vergangene Woche in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Bäuerinnen- und Landfrauen-Verband an rund 3000 Schulen über 300'000 Kindern in der Pause einen Becher Milch. Der Becher ist mit dem Logo von Swissmilk bedruckt, zudem legte die Organisation eine Informationsbroschüre bei, welche die Schülerinnen und Schüler und deren Eltern darüber informiert, dass das in der «Milch enthaltene Kalzium für gesunde und starke Knochen» sorge.

Doch nicht überall war die Verteilaktion willkommen. An den Walliseller Schulen im Zürcher Unterland wurde die Pausenmilch verboten. Nachdem 20 Jahre lang an dem einen Tag Milch ausgeschenkt wurde, ist damit nun Schluss. Man halte die Milch als Pausenverpflegung für fragwürdig, heisst es von der Schulleitung. Ausserdem kritisieren sie das Sponsoring durch Swissmilk, wie der Zürcher Unterländer berichtete.