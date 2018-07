Der Schutz der Privatsphäre ist in Artikel 13 der Bundesverfassung verankert. Wird dieser Schutz tangiert, dann löst dies für gewöhnlich hitzige Diskussionen aus. So war es bei der Revision der Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (Büpf), bei der es unter anderem um die Speicherung von Telefondaten ging. Und so war es beim neuen Nachrichtendienstgesetz (NDG), das das Abhören von Telefonen erlaubt.

Keine Grundrechtsdebatte provozierte hingegen ein Entscheid der Staatspolitischen Kommission (SPK) des Ständerats vor zwei Wochen: Die Behörden sollen das Recht erhalten, Mobiltelefone und Computer von Asylsuchenden zu überprüfen. Die SPK des Nationalrats hatte dem Vorstoss von SVP-Nationalrat Gregor Rutz (ZH) schon vorher zugestimmt.

Der Weg ist damit frei für eine Gesetzesvorlage. Selbst das Staatssekretariat für Migration (SEM), das vom neuen Instrumentarium profitiert, spricht auf Anfrage von einem «schweren Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung». Bei der Auswertung der Handydaten geht es weder um schwere Straftaten wie beim Büpf oder um Terrorabwehr wie beim NDG – sondern um die Feststellung der Identität des Asylsuchenden, wenn dies auf anderem Weg nicht möglich ist.