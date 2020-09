SVP-Schlappe, Kampfjet-Ja und Spannung beim Jagdgesetz – 4 Erkenntnisse zu den letzten Umfragen

Am 27. September kommt es zu einem direktdemokratischen «Super Sunday»: Die Stimmbevölkerung muss auf eidgenössischer Ebene über vier Behördenvorlagen und eine Volksinitiative befinden, hinzu kommen zahlreiche kantonale und kommunale Wahlen und Abstimmungen. Am Mittwoch haben die SRG sowie das Verlagshaus Tamedia die Ergebnisse der letzten Umfragen zu den fünf Vorlagen veröffentlicht. Das sind die wichtigsten Erkenntnisse:

Die Meinungsbildung ist weit fortgeschritten, nur vier (SRG) beziehungsweise drei Prozent (Tamedia) der Teilnahmewilligen haben noch keine Meinung. Eine Annahme des Beschaffungsgeschäfts ist deshalb gemäss beiden Umfragen die realistischste Option.

Zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen sie, was die Zustimmung in der Westschweiz beziehungsweise unter Frauen angeht: Gemäss SRG-Umfrage sind nur 45 Prozent der Romands für die neuen Kampfjets und 50 Prozent dagegen: Der Trend in der Romandie weise Richtung Nein-Mehrheit, einzelne Westschweizer Kantone könnten die Vorlage ablehnen. Bei Tamedia hingegen wollen 62 Prozent der befragten Westschweizer der Vorlage zustimmen und lediglich 37 Prozent ablehnen. Unter den Frauen sind gemäss SRG-Umfrage 50 Prozent für neue Kampfjets. Bei der Tamedia-Umfrage sind 58 Prozent der Frauen dafür, ein deutliches Plus gegenüber der letzten Umfrage von Ende August.

Der SVP droht eine deutliche Niederlage

Die SVP vermag mit ihrer Begrenzungsinitiative kaum über die eigene Anhängerschaft hinaus zu mobilisieren. In der SRG-Umfrage sagten 63 Prozent der Befragten, sie lehnten die Initiative ab, lediglich 35 Prozent wollen ihr zustimmen. Laut der Tamedia-Umfrage sagen gar 64 Prozent Nein und nur 33 Prozent der Befragten Ja.

Gemäss den Autoren der SRG-Umfrage findet die Initiative nur innerhalb der SVP-Anhängerschaft sowie bei den «Regierungsmisstrauischen» eine Mehrheit. Sie schreiben von einer «stabilen Mehrheit dagegen». Während die Ablehnung in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz in beiden Umfragen deutlich ausfällt, halten sich das Ja- und das Nein-Lager in der italienischsprachigen Schweiz die Waage.