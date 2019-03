"Mit fast 13'000 Stimmen Rückstand sind unsere Erfolgsaussichten fast gleich Null", sagte Dessauges vor den Medien in Lausanne. "Ich werfe nicht einfach das Handtuch, aber ich muss konsequent und pragmatisch sein. Ich übernehme meine Verantwortung und habe beschlossen, auf die Ausgabe von mehr als einer halbe Million Franken zu verzichten", sagte er.

Trotz des grossen Einsatzes der Parteiorgane der FDP, welche Dessauges unterstützte, sei die Basis ihr nur teilweise gefolgt, schreibt die SVP in einem Communiqué. Der deutliche Vorsprung zur Sozialdemokratin beruht auf einer starken Mobilisierung bei den Grünen. Die allgegenwärtige Klimadiskussion habe im ersten Wahlgang zweifellos eine grosse Rolle gespielt, ist die SVP überzeugt.

Einzige Bewerberin

Die Frist für die Listeneinreichung für die Stichwahl am 7. April läuft am (heutigen) Dienstag um 12 Uhr ab. Die Sozialdemokratin Ruiz dürfte als einzige Bewerberin für den Sitz des abtretenden SP-Staatsrat Pierre-Yves Maillard im Rennen verbleiben und könnte so in stiller Wahl gewählt werden. Das CVP-Kandidat Axel Marion, der am Sonntag 6 Prozent der Stimmen erhalten hatte, kündigte an, dass er nicht an der Stichwahl teilnehmen wird.

Die Waadtländer Regierung hat seit 2011 eine linksgrüne Mehrheit. SP und FDP stellen je drei Sitze, die Grünen haben ein Mandat. SVP und FDP unternahmen bei diesen Wahlen den mittlerweile dritten Versuch, die Mehrheit ins bürgerliche Lager zurückzuholen.