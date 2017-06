Die SVP-Delegierten diskutieren über die Lancierung der sogenannten "Beschränkungsinitiative". Geplant wird das Volksbegehren zusammen mit der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (AUNS).

Das Zuwanderungsregime habe alleine Sache der Schweiz zu sein, heisst es in der Einladung zur SVP-Delegiertenversammlung in Lausen BL. Nötig sei dazu die Aufhebung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU, notfalls dessen Kündigung.

Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern von SVP und AUNS hat für die "Volksinitiative zur Beschränkung der freien Zuwanderung" Varianten ausgearbeitet, die an der Versammlung diskutiert werden sollen. Die Varianten sehen eine Ergänzung der Bundesverfassung vor.

Die Mitgliederversammlung der AUNS hatte Anfang Mai grünes Licht für die Lancierung der Initiative gegeben. Stimmen auch die SVP-Delegierten dem Projekt zu, soll die gemeinsame Arbeitsgruppe den definitiven Text formulieren. Das Volksbegehren soll bis Ende Jahr lanciert werden.

SP diskutiert über Prämien

Die SP wird den Schwerpunkt an ihrer Delegiertenversammlung in Freiburg auf die Gesundheitspolitik legen. Dazu will die Partei ein Positionspapier verabschieden, welches das öffentliche Gesundheitswesen stärken soll.

Denn laut der Partei treiben Privatisierung und Wettbewerb die Kosten in die Höhe und führen zu Fehlanreizen wie beispielsweise unnötigen Operationen. Am dringlichsten sei es aber, die Prämienlast auf höchstens zehn Prozent des Haushaltseinkommens zu begrenzen, schreibt die Partei im Positionspapier.

Die Delegierten fassen weiter die Parole für den Gegenvorschlag zur Initiative "Für Ernährungssicherheit". Diesen wird die SP voraussichtlich unterstützen.

In einer Urabstimmung Ende April haben sich die Parteimitglieder schon klar zur Altersvorsorge 2020 bekannt. Der Abstimmungstermin für die beiden nationalen Vorlagen ist am 24. September angesetzt. Zu den Rednern gehören Parteipräsident Christian Levrat und Bundesrat Alain Berset.

FDP plant Gegenkampagne zur AHV-Reform

Kritischer entgegen steht der AHV-Reform die FDP. Deren Delegierten tagen in Grenchen SO. Einziges Traktandum ist die Parolenfassung zur Altersvorsorge 2020. Die Parteileitung beantragt die Nein-Parole. Die Präsidentinnen und Präsidenten der Kantonalparteien hatten schon Ende März einstimmig beschlossen, eine Gegenkampagne vorbereiten zu lassen.

In der Einladung zur Delegiertenversammlung rief Parteipräsidentin Petra Gössi die Delegierten dazu auf, der "Mogelpackung eine klare Absage zu erteilen". Die eidgenössischen Räte hätten eine Vorlage beschlossen, welche die Probleme nicht löse, sondern verschlimmere und auf die nächste Generation abschiebe.

Die Altersvorsorge 2020 wirke auf die AHV-Finanzen wie ein Sprungbrett vor einem leeren Schwimmbad. "Es geht kurz nach oben, doch man fällt von höher und damit schneller ins Verderben." Einer solchen "Nach mir die Sintflut"-Vorlage könne die FDP nicht zustimmen.

EVP fasst zwei Parolen

Zur ersten Delegiertenversammlung im laufenden Jahr lädt die EVP in Münsingen. Auf der Traktandenliste steht die Parolenfassung zu den Vorlagen Ernährungssicherheit und Altersvorsorge 2020. Als Gastredner werden Bauernverbandspräsident Markus Ritter (CVP/SG) und Christa Markwalder (FDP/BE) erwartet.

Ausserdem wählen die EVP-Delegierten sie den Parteivorstand neu.