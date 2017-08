Nicht jeder braucht eine Flatrate

In letzter Zeit hätten die Anbieter immer mehr günstige Handy-Abos für rund 30 Franken lanciert, die unbegrenzte Anrufe und ein paar Gigabyte Datenvolumen enthalten, konstatiert der Dschungelkompass-Geschäftsführer. Diese Abos reichten für Kunden, die nicht dauernd online sein wollen oder grosse Datenmengen herunterladen (YouTube etc.). Rund die Hälfte aller Nutzer des Tarifrechners von dschungelkompass.ch gebe an, dass sie nicht mehr als ein Gigabyte Daten nutzen wollen.

Folgende Tabelle zeige günstigere Alternativen, die mindestens 2 GB und eine Telefonie-Flatrate enthalten: