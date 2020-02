Suizid nach Cybermobbing – Urteil: Der Täter im Fall Céline muss zur Strafe vier Tage arbeiten

Man sah Céline, wie sie leicht bekleidet auf ihrem Bett sass und den Blick in ihren Ausschnitt freigab. Was für sie schlimmer war, die öffentliche Blossstellung oder der Vertrauensbruch, wird man nie erfahren. Vor ihrem Tod speicherte Céline folgende Songzeilen der Popsängerin Lana Del Rey auf ihrem iPhone: «Gott weiss, dass ich geliebt habe. Gott weiss, dass ich verloren habe. Gott weiss, dass ich es versucht habe.»

Es war eine fatale Dreieckskonstellation: Die Ex-Freundin bombardierte Céline mit Hassnachrichten und beleidigte sie auf Social-Media-Plattformen wie Snapchat. Der 14-Jährige nutzte die Situation aus, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Nach einem Streit leitete er eines der Bilder tatsächlich an seine Ex weiter. Diese verbreitete es prompt über Snapchat, wo es von Hunderten Jugendlichen gesehen wurde.

Die vier Frauen stehen vor dem Bezirksgericht, weil sie abschreckende Strafen gegen Cybermobbing fordern. Sie waren Kolleginnen von Céline und kämpfen gemeinsam mit den Eltern der Verstorbenen gegen ihre Verzweiflung und für Gerechtigkeit. Das Problem dabei ist: Das Jugendstrafrecht hat gar nicht Gerechtigkeit zum Ziel, sondern Erziehung. Die Frage ist also, was für einen Täter in einem derartigen Fall die geeignete Erziehungsmassnahme ist.

Joël, Elma, Lejla und Sara müssen deshalb draussen in der Kälte bleiben. Sie wissen vor allem, was keine gerechte Strafe ist: ein gemeinnütziger Arbeitseinsatz von vier Tagen. Mit dieser Massnahme will die Jugendstaatsanwältin den 14-Jährigen bestrafen. Hinzu kommen drei Tage auf Bewährung, die er also erledigen müsste, falls er rückfällig werden würde, und eine persönliche Betreuung.

Das ist eine Schutzmassnahme, mit der er professionell begleitet werden soll. Die vier Frauen sagen: «Ein paar Tage arbeiten zu müssen, ist nichts. Wir arbeiten jeden Tag.» Diese Strafe würde Cybermobbing sogar fördern, weil die Täter dann wüssten, dass sie nichts zu befürchten hätten.

Ist das Verlangen und verschicken von erotischen Bildern ein sexueller Akt?

Der Spielraum des Gerichts ist klein. Die vorgesehene Höchststrafe bei Nötigung ist ein gemeinnütziger Arbeitseinsatz von zehn Tagen. Vor Gericht wird deshalb diskutiert, ob dies überhaupt der richtige Straftatbestand ist. Nötigung bedeutet, dass jemandem mit ernsthaften Nachteilen gedroht wird, falls er nicht Handlungen irgendwelcher Art ausführt. Bei einer sexuellen Nötigung sind es sexuelle Handlungen.

Ist das Verschicken von intimen Bildern ein sexueller Akt? Ja, finden Célines Eltern, die Kläger. Das sei ein stärkerer Eingriff als zum Beispiel ein erzwungener Zungenkuss, der als sexuelle Handlung gilt. Im virtuellen Raum erhalte Sexualität eine neue Bedeutung. Nein, findet der Verteidiger und die Jugendanwältin.

«Es geht nicht darum, das Verhalten zu bagatellisieren», sagt sie. Aber erotische Fotos seien keine Pornografie und folglich nicht mit einer sexuellen Handlung verbunden. Die Aussage zeigt eine weitere Besonderheit des Jugendstrafrechts: Die Staatsanwältin tritt auch als Verteidigerin des Täters auf.

Heute um 19 Uhr hat das Gericht das Urteil bekannt gegeben: Es folgt den Anträgen der Jugendanwaltschaft. Die Strafe lautet also: vier Tage Arbeitseinsatz plus drei Tage auf Bewährung.

Update folgt.