Stromsparen trotz Coronakrise: Bund spricht 24 Millionen zusätzliche Fördergelder

(agl) Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) stellt 24 Millionen Franken aus dem Netzzuschlagsfonds zur Verfügung, um Investitionen in Stromsparmassnahmen zu fördern. Wie das Uvek am Dienstag mitteilt, werden die Mittel über die rund 60 Programme verteilt, die bereits im Rahmen der Wettbewerbsausschreibung ProKilowatt mit 77 Millionen Franken gefördert werden.

«Unternehmen und Haushalte können bis zu 30 Prozent höhere Förderbeiträge erhalten, wenn sie sich ab sofort bis Ende 2021 für Investitionen in Stromeffizienzmassnahmen entscheiden», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Erhöhung gelte jedoch nur für Massnahmen, die noch nicht umgesetzt worden sind. Im Rahmen von ProKilowatt werden unter anderem Projekte wie der Ersatz von Umwälzpumpen in Unternehmen und Haushalten oder der Ersatz von elektrischen Antrieben gefördert.