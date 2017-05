In La Neuveville am Bielersee sind am Montag zwei Frauen und ein Hund ums Leben gekommen, nachdem sie am Hafen ins Wasser gefallen waren. Möglicherweise haben die Opfer einen Stromschlag erlitten.

Gemeindepräsident Roland Matti, der eben bei der Unglücksstelle war, sagt zu watson: «Es ist etwas mit Strom passiert. Wir sind schockiert.»

Die Regionale Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen und untersucht insbesondere "allfällige Probleme mit der elektrischen Installation des Hafens", wie die Berner Kantonspolizei am Nachmittag mitteilte.

Polizeireporter Arthur Sieber erklärt, dass eine Frau ihren Hund aus dem Wasser habe retten wollen. Dann habe es einen Stromschlag gegeben.

Das Drama ereignete sich am späten Morgen in La Neuveville, in Deutsch auch Neuenstadt genannt. Um 11.20 Uhr ging bei der Polizei die Meldung zu einem schweren Unfall ein. Als die Einsatzkräfte und Retter im Hafen eintrafen, hatten Passanten eine der beiden Frauen - eine 24-Jährige - bereits aus dem Wasser gezogen. Sie verstarb wenig später im Spital.

Die zweite Frau konnte von den Einsatzkräften nur noch tot aus dem See geborgen werden. Ihre formelle Identifikation steht noch aus. Die genauen Unfallursache und die Umstände werden noch untersucht. Aufgrund der Ermittlungen ist die Hafenanlage nur teilweise zugänglich.

Schwimmer starb wegen Stromschlag

Nur wenige Kilometer entfernt hat sich 2013 eine ähnliches Drama ereignet: Damals starb im Hafen von Neuenburg ein Schwimmer, als er wegen einer defekten Stromleitung einen Stromschlag erlitt. Ein Angestellter hatte damals die Stromtechnik des Hafens nicht kontrolliert, obschon ihm ein Problem mit Kabeln gemeldet worden war. Der Mann wurde deswegen zu einer Geldstrafe verurteilt.

(amü/edi/sda)