Schengen sei für die Sicherheitsbehörden mit seinem Fahndungsverbund SIS «der buchstäbliche Hit», schreibt das Bundesamt für Polizei (Fedpol) auf Twitter. Dank Schengen hätten sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen. «Egal wo. Auf Streife. Im Büro. Mobil. Auf einen Klick», so das Fedpol weiter. «19'000 Fahndungstreffer sprechen für sich.»

Das Fedpol wirbt mit dieser Botschaft für ein Ja bei der Abstimmung zum neuen EU-Waffenrecht vom 19. Mai. Mit einem Nein würde nämlich die Schengen-Mitgliedschaft der Schweiz in Gefahr geraten, sagt der Bundesrat. Ohne Schengen aber sei die Schweizer Polizei «blind und taub», heisst es beim Fedpol.

Ganz anders sehen das die Gegner des neuen Waffenrechts. «Das Schengener Informationssystem ist für die Polizeiarbeit im Vergleich mit anderen Fahndungssystemen eher zweitrangig», sagt Markus Melzl (66), Kriminalkommissär im Ruhestand, in einem Interview mit Pro Tell, der Gesellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht. Sie bekämpft das neue, an die EU angepasste Waffenrecht.