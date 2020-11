Strafrechtsprofessor Pieth entsetzt über die Bundesanwaltschaft: «Sie belohnt russische Gangster»

Für Bill Browder, 56, Boss des britischen Investmentfonds Hermitage Capital Management, ist es ein Skandal, der nach «Korruption» riecht. Gemeint ist der Umstand, dass die Bundesanwaltschaft demnächst das Geldwäscherei-Strafverfahren einstellen will, das sie seit 2011 im Zusammenhang mit dem Fall Sergei Magnitski führt.

Mit Datum vom 6. November 2020 teilte die Bundesanwaltschaft den Genfer Anwälten von Browder mit: Sie plane, das Strafverfahren einzustellen und den Grossteil der beschlagnahmten 18 Millionen Dollar freizugeben. Und sie prüfe, Browders Hermitage den Status als Privatkläger zu entziehen.

Der Fall Magnitski macht seit Jahren international Schlagzeilen. Der Moskauer Steuerberater, der für Browders arbeitete, starb 2009 in Untersuchungshaft – vermutlich zu Tode geprügelt von Wärtern. Magnitski hatte einen Steuerbetrug im Umfang von 230 Millionen Dollar entdeckt, der offenbar durch eine Bande mit gutem Draht in den Kreml begangen wurde, die die gleiche Masche schon vorher eingesetzt hatte.

Gelder auf Konten bei CS und UBS

Bei den 230 Millionen handelte es sich um eine Rückzahlung von Steuern, die Browders Investmentfonds bezahlt hatte. Die Gangster hatten sich, offenbar mit Hilfe von Polizei- und Steuerbeamten, als Berechtigte der Browder-Firmen ausgegeben und das Geld auf Konten von Familienmitgliedern fliessen lassen. Ein Teil landete bei der CS und der UBS in der Schweiz.

Auf Anfrage bestätigt die Bundesanwaltschaft (BA) jetzt, dass sie das Verfahren einstellen will. «Die BA beabsichtigt jedoch, soweit zwischen den in der Schweiz beschlagnahmten Vermögenswerten und der in Russland begangenen Vortat ein Zusammenhang nachgewiesen werden kann, die Einziehung eines Teils der gegenwärtig beschlagnahmten Gelder zu verfügen, nämlich zwischen 1 und 4 Millionen Franken», so ein Sprecher.

Dass die BA das Verfahren ausgerechnet jetzt, nach dem Abgang des umstrittenen Bundesanwalts Michael Lauber und vor Amtsantritt des Nachfolgers einstellen will, ist für den Basler Strafrechtsprofessor Mark Pieth unverständlich: «Die BA macht neun Jahre lang nichts, und jetzt will sie das Verfahren plötzlich schliessen. Gerade jetzt, in der Zeit des Interregnums, wo es keine Kontrolle gibt, will man den vermutlichen Gangstern das gestohlene Geld zurückgeben. Warum gerade jetzt?»

Pieth: «Bundesanwaltschaft belohnt Gangster»

Unverständlich ist für Pieth auch, dass die Bundesanwaltschaft den Grossteil der Gelder freigeben will, weil sie angeblich die kriminelle Herkunft nicht nachweisen kann. «Mit der Methode, mit der sie den Anteil des illegalen Geldes an den beschlagnahmten Summen berechnet, macht sich die BA lächerlich», sagt Pieth: