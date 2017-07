Für die männlichen Betrachter ist das Highlight in diesem Video wohl «Hauptdarstellerin» Cat Meffan. Ja, sie trägt in der ersten Einstellung wirklich etwas. Und danach wirft sie in eher wenig Wanderbekleidung für ihren «hike to the Schynige Platt». Nach fünf Minuten ist die offenbar ungeübte Wandererin (Meffan ist zwar Fitness-Bloggerin und Yogalehrerin, aber halt aus dem flachen London) schon aus der Puste. Aber nach über sechs Stunden am Ziel habe es sich einfach «SO wunderbar» angefühlt. Da fühlt der Schweizer mit.