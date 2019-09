Die WC-Pause

SVP-Nationalrat Roger Köppel greift im April 2016 Justizministerin Simonetta Sommaruga frontal an. Thema ist die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien: *Ich staune oder finde es schon fast bewundernswert, mit was für einer frivolen Leichtfertigkeit Sie sich über Verfassungsgrundsätze hinwegsetzen», sagte er an die Adresse der SP-Bundesrätin. Sommaruga verlässt kurzerhand den Saal, die SP-Fraktion folgt ihr. Später erklärt Nationalratspräsidentin Christa Markwalder: «Simonetta Sommaruga sass schon stundenlang im Nationalratssaal. Sie musste aufs WC.“ Diese These wurde allerdings nie offiziell bestätigt.