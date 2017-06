Sensoren nicht einsatzbereit

Der Frühling war der drittwärmste seit Beginn der Messungen. Wegen der Hitze verdampft Regen schnell und die Böden trocknen aus. Das sind gute Bedingungen für Waldbrände. Punktueller Regenfall kann die Gefahr nicht aufheben, dafür bräuchte es regelmässigen Niederschlag. Danach sieht es in nächster Zeit allerdings nicht aus. «Bis Ende Woche ist kein flächiger Niederschlag in Sicht», sagt Thomas Schlegel von Meteo Schweiz. «Falls es Niederschläge gibt, dann in Form von Schauern und Gewittern, also punktuell», sagt er. Die Böden seien trockener als normal.

«Wenn es so weitergeht, rechne ich diesen Sommer mit Waldbränden in den gefährdeten Gebieten», sagt Marco Conedera. Er ist Forstingenieur am WSL und forscht zu Waldbränden. Um die Feuer besser vorherzusagen, hat er zusammen mit anderen Forschern ein Warnsystem entwickelt. Sensoren im Boden messen die Feuchtigkeit in verschiedenen Tiefen. Sind die Böden zu trocken, schlagen die Förster Alarm. Italienische Behörden haben das System mit dem Namen «Fireless II» übernommen und in der Lombardei vier Messstationen aufgebaut. In der Schweiz gibt es neben Sensoren im Tessin erste Tests nördlich der Alpen.

Die Bilder aus Portugal schockieren: