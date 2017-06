Die Lage ist ernst. Das war an den Gesichtern der Führungscrew des Ärzteverbands abzulesen. Denn der Patient, der gerettet werden soll, hat schlechte Aussichten: Die Rede ist vom Tarifwerk Tarmed, an welchem Versicherer, Ärzte und Spitäler seit Jahren herumdoktern. Bisher erfolglos. Und jetzt, da der Bundesrat die Revision angepackt und eine Verbesserung vorgeschlagen hat, beschwert sich die Ärzteschaft – und zwar über alle möglichen Kanäle.

Die Psychiater, die Chirurgen und vor allem die Kinderärzte warnen vor Einschnitten und deren Folgen. Das ist verständlich: Auf dem Buckel der Ärzte sollen 700 Millionen Franken gespart werden. Angesichts der steigenden Gesundheitskosten verlangen Politiker aller Couleur einen Eingriff. Denn im Herbst wird der Bundesrat die nächste Erhöhung der Kassenprämien verkünden. Zwar sei es noch zu früh, um eine Aussage über die Kostenentwicklung 2017 zu machen, sagt der Krankenkassenverband Santésuisse auf Anfrage. Doch die Kosten der ersten drei Monate sind im Vergleich zum Vorjahr um 5,6 Prozent gestiegen. Da die Prämien die wachsenden Ausgaben decken müssen, ist mit einem Anstieg zu rechnen.

Die Ärzte sind sich selbst uneins

Was spricht also dagegen, die Prämienzahler um 700 Millionen Franken zu entlasten? Die Ärzteverbindung FMH hat am Dienstag eingeladen, um ihre Kritik zu erläutern. Der Eingriff sei «nicht sachgerecht», es fehle eine Grundlage. Doch so einfach ist das nicht: Alle Akteure sind sich einig, dass der Tarmed veraltet ist und dringend angepasst werden muss. Aktuell basieren medizinische Leistungen, die ambulant erbracht werden, auf den technischen Grundlagen der Neunziger jahre. Wenn zum Beispiel die Behandlung eines grauen Stars heute kürzer dauert und deshalb auch weniger kostet, wird trotzdem der alte Preis bezahlt. Dass solche Missstände korrigiert werden, finden eigentlich alle gut – ausser vielleicht die Augenärzte. Und hier liegt des Pudels Kern: Selbst die Ärzte streiten über die Frage, wie die Revision aussehen soll.