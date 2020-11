Steigende Corona-Fälle: Die Labors testen am Limit – und das Material wird knapp

Auch wenn es nun so dargestellt wird: Die Situation in Neuenburg ist kein Einzelfall. Schweizweit laufen die Labors, welche die PCR-Tests auswerten, seit Tagen, ja teilweise seit Wochen am Anschlag. «Wir haben die Kapazitätsgrenzen erreicht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind maximal ausgelastet, sie leisten Überstunden und arbeiten nachts sowie an Wochenenden», sagt Markus Jutzi, Medizinischer Leiter Mikrobiologie bei Analytica, stellvertretend für die Branche. Er ist überzeugt: «Mehr Tests können wir unter den heutigen Voraussetzungen nicht liefern.»

Zwar wiegelten die Bundesbehörden am Dienstag ab, das sei keine Änderung der Teststrategie, sondern Ausdruck mangelnder Kapazitäten. In Neuenburg sei es zu Engpässen bei den Tests gekommen, erklärte Virginie Masserey, Leiterin Sektion Infektionskontrolle beim Bundesamt für Gesundheit (BAG). Die Gründe dafür seien vielschichtig, von knappen personellen Ressourcen über fehlende Materialien bis hin zu ausgelasteten Spitälern.

Ausweitung der Kapazität ist unwahrscheinlich

Zwar propagierte Gesundheitsminister Alain Berset, die Testkapazitäten liessen sich auf 40000 Tests pro Tag ausweiten. Doch handelt es sich dabei um eine theoretische Grösse. Sie widerspiegelt, was die Roboter in den Labors theoretisch leisten könnten. Doch müssen diese Geräte einerseits von Menschen bedient werden. Und andererseits braucht es für jeden Test auch spezifisches Material, das aktuell wegen Lieferengpässen zunehmend knapp wird.

Kurzfristig ist das möglich, denn die Labore leisten derzeit Ausserordentliches. Unter normalen Umständen und Arbeitszeiten können in der Schweiz täglich 25000 Tests ausgewertet werden. Mit einem Zusatzeffort an Überstunden, Nacht- und Wochenendschichten verarbeiten die Labore auch 30000 Tests pro Tag. Zuletzt waren es aber wiederholt mehr als 37000. Seit Anfang Oktober hat sich die Zahl der Tests mehr als verdreifacht.

Laut Daniel Albrecht, Leiter Sektion Heilmittelrecht beim BAG, wurden die Kapazitäten in den letzten Monaten zwar kontinuierlich ausgebaut. Trotzdem lässt sich die Anzahl Tests nicht so leicht weiter aufstocken, wie das der Bundesrat gerne suggeriert. Erstens müssten zusätzliche Geräte bestellt, installiert und von geschultem Personal in Betrieb genommen werden, was mit langen Lieferfristen verbunden ist. Zweitens fehlen nicht nur immer wieder Wattestäbchen für den Nasen-Rachen-Abstrich, auch Material für die Auswertung der Tests (wie aktuell Pipettenspitzen) ist nicht mehr frei verfügbar. César Metzger vom Labor Spiez, der die Lage für den Bund im Auge behält, spricht von Lieferengpässen in einer global angespannten Lage: