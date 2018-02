Unnötige Behandlungen, überhöhte Tarife, weniger Prämienverbilligungen. In der Gesundheitspolitik jagt seit Jahren eine schlechte Nachricht die nächste. Nun keimt etwas Hoffnung auf: Die Krankenversicherer verzeichnen tiefere Ausgaben im stationären Bereich, also bei Spitalaufenthalten. Das zeigt das Monitoring des Bundesamts für Gesundheit (BAG): 2017 sanken die Leistungen «Spital stationär» um 2,8 Prozent pro Person. Auf eine Person heruntergerechnet macht das rund 23 von insgesamt 797 Franken im Jahr aus. Haben die ungebremst steigenden Gesundheitskosten ihren Zenit erreicht? Ist es möglich, dass sie sinken?

Bernhard Wegmüller, Direktor des Spitalverbands Hplus, drückt sich vorsichtig aus. Er sagt, die Zahlen im stationären Spitalbereich gingen «möglicherweise» zurück. Er habe von einzelnen Spitälern gehört, dass die Fallzahlen abnehmen würden. Als Folge gingen die Ausgaben zurück. Das wäre eine Kehrtwende. Denn ein wesentlicher Treiber der Gesundheitskosten ist die Mengenausweitung.

Bis zu 9 Prozent weniger Kosten

So erfreulich der Rückgang ist, so stark wird in der Branche bezweifelt, dass wirklich sinkende Fallzahlen dahinterstecken. Eine Umfrage in der Nordwestschweiz ergibt kein eindeutiges Bild, weil die meisten Spitäler ihre Zahlen erst im April oder Mai publizieren. Es zeigt sich aber, dass eher mehr Fälle behandelt wurden als 2016. Das Unispital Basel teilte mit, dass im stationären Bereich ein Wachstum von 2,7 Prozent resultierte. Das Kantonsspital Baden hat 6,2 Prozent mehr stationäre Patienten behandelt. Das Kantonsspital Aarau hat noch keine Zahlen veröffentlicht, spricht aber von einem «leichten Wachstum». Auch Thomas Brack, Direktor des Spitals Limmattal sagt: «Wir haben im stationären Bereich eine ganz leichte Steigerung bezüglich der Fallzahlen mit der entsprechenden Umsatzsteigerung vorzuweisen.» Einzig das Kantonsspital Baselland rechnet mit einem minimen Rückgang der Fallzahlen. Die Solothurner Spitäler wollen erst im Mai kommunizieren.

Trotzdem gehen die Kosten, welche für die Krankenkassen im Spital stationär anfallen, in manchen Kantonen stark zurück: In Solothurn fast 9 Prozent, in Zürich fast 6 Prozent, im Aargau 4,4 Prozent, in Basel 2,6 Prozent und im Baselbiet 1,5 Prozent. Aber nicht überall. In anderen Kantonen wie Graubünden, Tessin oder St. Gallen steigen die Kosten (minim) weiter an.

Kantone springen in die Bresche

Diese Zahlen vermögen gar Experten zu verblüffen. Denn erstens geht die Branche von steigenden Fallzahlen aus. Und zweitens rechnet sie damit, dass die neue Vorgabe, bestimmte Eingriffe nur noch ambulant statt stationär zu machen, sich vor allem ab 2018 in den Zahlen niederschlägt. Der Grund für die rückläufigen Ausgaben ist meist profaner: Das Spitalgesetz, das seit 2012 in Kraft ist, verpflichtet die Kantone, einen Teil der stationären Spitalkosten zu übernehmen. Seit Anfang 2017 muss der Anteil mindestens 55 Prozent sein. Abgesehen von einzelnen Kantonen wie Basel, Baselland, Tessin oder Graubünden, welche schon 2012 55 Prozent übernahmen, haben die meisten den Kostenteiler im letzten Moment angepasst. Der Aargau startete bei 47 Prozent (2012), erhöhte bis 2016 den Anteil schrittweise auf 53 Prozent und übernimmt erst seit 2017 die vorgegebenen 55 Prozent. Ähnlich handhabten es auch andere Kantone. Zürich startete bei 51 Prozent, Solothurn bei 50. Dieser Sprung führte 2017 zu einer Entlastung der Krankenkassen, was sich in den BAG-Zahlen widerspiegelt.

Nur: Die Kosten übers Ganze sinken also wahrscheinlich nicht. Zumindest für die Prämienzahler bleibt eine halbwegs gute Nachricht. Ein Teil ihrer Prämienlast wird ihnen abgenommen. Wobei sie sich nun als Steuerzahler stärker an den Kosten beteiligen müssen. Zudem halten es Krankenkassen-Experten für unwahrscheinlich, dass die Prämien aufs nächste Jahr weniger stark steigen. Das Mengenwachstum im ambulanten Bereich fresse die Einsparungen gleich wieder weg. Und diese müssen die Krankenkassen zu 100 Prozent (ohne staatliche Hilfe) bezahlen.