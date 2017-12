Wie geht es weiter?

Ihre alten Berater wurden gefeuert. Die neuen haben wir in den letzten Wochen regelmässig getroffen und mit ihnen über die Probleme gesprochen. Die Berater sind gut, viele von ihnen sind Eltern. Einfach ist es trotzdem nicht. Das meine ich jetzt nicht arrogant, aber mein Job ist es, cleverer zu sein als die Politiker. Was nicht einfach ist, denn ich war nie ein guter Schüler.

Sie sind Legastheniker, leiden an einer Schreib- und Leseschwäche. Wie sind Sie damit umgegangen?

Als ich die Schule endlich verlassen konnte, sagte ich nur: «Ach, ihr könnt mich mal.» Das Kochen hat mich glücklich gemacht, die Schule bloss traurig und wütend. Ich war froh, als es endlich vorbei war. Ironischerweise gibt es heute nichts, vor dem ich grösseren Respekt habe als vor Lehrern und der Schule als Institution. Als ich damals zur Schule ging, gab es keine Förderung. Wenn ein Kind Probleme hatte, wurde es wie ich einfach in die erste Reihe gesetzt. Geholfen hat das nicht. Es war nur peinlich.

Heute geben Sie Schulen und Politikern Ratschläge.

Wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Immer, wenn unglaublich gebildete Menschen in mein Büro kommen, bemerke ich etwas Seltsames. Nämlich, dass sie ziemlich dumm sind. Nicht in ihrem Feld, darin wissen Sie mehr, als ich je lernen könnte. Was sie allerdings oft nicht können, ist einen Schritt zurückgehen, um das grosse Ganze zu betrachten. Ausserdem sind sie nicht fähig, mit anderen hochgebildeten Leuten aus einem anderen Feld zusammenzuarbeiten. Das endet damit, dass ich in der Mitte stehe und als Einziger davon überzeugt bin, den Kindern gesünderes Essen vorsetzen zu können. Egal, ob in England oder sonstwo auf der Welt. Ich sehe überall Chancen, Ausreden zählen nicht.

Mit Coca-Cola liegen Sie ebenfalls im Clinch. Sie wollten die roten Weihnachtstrucks verbieten oder das Unternehmen zumindest zwingen, nur Wasser auszuschenken.

Das war zumindest die Idee. Allerdings ist es etwas ausgeartet. In einigen Regionen haben Anwohner die Lastwagen gekapert und aus der Stadt gefahren. Das geht natürlich nicht, aber wir müssen doch dagegenhalten. Coca-Cola besitzt Weihnachten. Der Grund, dass Santa Claus ein rotes Kostüm trägt, ist die Werbeabteilung von Cola. Ursprünglich war der Weihnachtsmann in einem grünen Outfit unterwegs. Erst Cola hat ihn in ein rotes Kostüm gesteckt – rot wie ihre Marke. Gerade wegen solcher, alles dominierenden Softdrinks ist eine Zuckersteuer unheimlich wichtig. Ansonsten werden unsere Kinder fettleibig.