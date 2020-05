Ständeratspräsident Stöckli: «Der Bundesrat hat sich auf die Ebene des Mikromanagement verirrt»

Hans Stöckli, 68, präsidiert in diesem Jahr den Ständerat. Der einstige Bieler Stadtpräsident hat intensive Wochen hinter sich. Denn die Coronapandemie ist auch für das Parlament eine Ausnahmesituation. Hinter den Kulissen war viel Arbeit nötig, damit National- und Ständerat wieder tagen können. Viele Steine mussten aus dem Weg geräumt werden. Eine Schlüsselrolle spielte dabei der Berner Sozialdemokrat. Stöckli hatte eigenhändig ein Papier geschrieben, in dem er die rechtlichen Möglichkeiten des Parlaments ausgelotet hat. Geholfen hat ihm dabei nicht nur seine langjährige politische Erfahrung, sondern auch einer seiner Söhne, ein Staatsrechtsprofessor.

Wie gut hat der Bundesrat die Coronakrise bislang gemeistert?

Hans Stöckli: In der ersten Phase bekommt er fast eine 6.

Weshalb?

Er hat seine Verantwortung wahrgenommen, gut kommuniziert und das gemeinsame Interesse in den Vordergrund gestellt, über alle Parteien hinweg. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga ist es gelungen, die Regierung zu einer Einheit zu formen. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten in der Coronakrise die gleiche Kakofonie wie im Europadossier.

Wie meistert er die Lockerungsphase?

Der Bundesrat wurde etwas zum Getriebenen, teilweise selbst verschuldet, weil er sich auf die Ebene des Mikromanagements verirrt hat. Da verstrickte er sich in Widersprüche: Grossverteiler konnten Bücher verkaufen, Buchhandlungen nicht; Grosseltern dürfen Enkel herzen, hüten nicht; Museen öffnen am 11. Mai, Zoos erst am 8. Juni. Solche Details können von einem strategischen Führungsorgan unter diesem Zeitdruck gar nicht gemanagt werden.

Was hätte er denn tun sollen?

Detailfragen hätte er in enger Absprache mit den Betroffenen unter Vorgabe von nachvollziehbaren Kriterien entscheiden sollen. Jetzt hat der Bundesrat unnötig Geschirr zerschlagen.

Viele Parlamentarier bemängeln, dass es zu lange gedauert hat, bis das Parlament handlungsfähig war.

Diese Feststellung kann ich beim besten Willen nicht teilen.

Weshalb?

Zum Abbruch der Frühlingssession am 15. März gab es keine Alternative. Die Zahl der Neuinfektionen stieg an diesem Sonntag um 800, der Bundesrat wollte am Tag darauf die ausserordentliche Lage ausrufen, und viele Parlamentarier hatten Angst, weil wir im Bundeshaus die Distanz- und Hygienevorschriften nicht einhalten konnten.