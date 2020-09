Stadt Luzern will ab nächstem Jahr Kinder und junge Erwachsene gratis einbürgern

(agl) Heute bezahlen unter 25-Jährige der Stadt Luzern im Schnitt 1700 Franken für ihr Einbürgerungsgesuch. Damit soll ab dem 1. Januar 2021 Schluss sein, wie der Stadtrat am Montag in einer Mitteilung schreibt. Mit dem Gebührenerlass sollen die Hürden zur Einbürgerung von jungen Ausländerinnen und Ausländern gesenkt werden. Gerade für hier aufgewachsene Jugendliche und junge Erwachsene sei es oft frustrierend, von den politischen Rechten ausgeschlossen zu sein, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der Stadtrat setzt mit dem Gebührenerlass eine Motion von SP/Juso, Grünen/Jungen Grünen und GLP um. Diese hatte das Stadtparlament Ende letzten Jahres überwiesen hat. Das Parlament muss nun an seiner Sitzung vom 22. Oktober der Vorlage des Stadtrats erneut zustimmen. Erst dann kann diese im nächsten Jahr in Kraft treten. Insgesamt wird der Gebührenerlass die Stadt jährlich rund 120'000 Franken kosten, heisst es in der Mitteilung des Stadtrates. Gebühren von Bund und Kanton Luzern werden für die Einbürgerungswilligen jedoch weiterhin anfallen.