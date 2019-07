Es gebe nichts zu beschönigen, schreibt das Schulamt der Stadt St.Gallen auf erneutes Nachhaken zu einem umstrittenen Arbeitsblatt. Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Blumenau sollten mit dem Papier zum Thema Abtreibung aufgeklärt werden. Stattdessen wird ihnen der Schwangerschaftsabbruch als Verbrechen grösser noch als das Morden der Nazis präsentiert. Ein fiktiver Fötus bettelt in einem Brief ums Überleben.

Derlei Lehrmittel seien an einer öffentlichen Schule weder erwünscht noch mit dem Lehrplan vereinbar, sagte das städtische Schulamt in einer ersten Reaktion. Sie liess offen, wie das Material in den Unterricht einer 3. Sekundarklasse an der Oberstufe Blumenau gelangte.

Nun ist klar: Die Unterlagen stammten von einer jungen Lehrerin. Sie hatte die Arbeitsblätter kurz zuvor auf der einer Austauschplattform des Lehrerkollegiums abgelegt und mit dem Kennzeichen der Schule versehen. Gemäss Titelkopf geht es um Unterrichtsmaterial im Fach Biologie. Das städtische Schulamt nimmt die junge Lehrerin aus der Verantwortung: