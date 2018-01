Die gemeinsame Werbevermarktungsfirma von Ringier, Swisscom und SRG stand von Anfang an unter einem schlechten Stern. Operativ kam Admeira nie auf Touren, häufige Managementwechsel und Restrukturierungen sorgten für einen Fehlstart. Dazu kam heftiger politischer Gegenwind.

Die drei Gründungspartner hatten hochfliegende Pläne: Nichts weniger als eine Alternative für die Internetgiganten Google und Facebook wollten sie im Schweizer Werbemarkt aufbauen. Jetzt, nur zwei Jahre nach der Gründung, will die SRG als Jointventure-Partner wieder aussteigen. Nachdem sich SRG-Direktor Gilles Marchand bereits in diese Richtung äusserte, doppelte Verwaltungsratspräsident Jean-Michel Cina in der Sendung «Schawinski» am Montagabend nach: «Die SRG ist bereit, ihre Anteile zu verkaufen. Wir sind in Diskussionen mit möglichen Interessenten», sagte der Walliser.

