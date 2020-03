Spitze bei den Neuansteckungen fürs Erste gebrochen – eine Trendwende ist das aber noch nicht

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldete gestern für die Schweiz und Liechtenstein 8836 positiv getestete Fälle. Das sind 776 mehr als am Vortag. Seit dem 18. März, an dem über 1000 Neuansteckungen gemeldet wurden, geht die Zahl der positiven Tests tendenziell nach unten. Auch im am stärksten betroffenen Kanton Tessin ist die Kurve abgeflacht.

Im Kanton Baselland sind gestern nur vier positive Fälle dazu gekommen, auch in Basel-Stadt sind die Zahlen tiefer als auch schon. Zeigen die Massnahmen des Bundes bereits Wirkung? Von einem Trend könne man noch nicht sprechen, sagt Patrick Mathys vom Bundesamt für Gesundheit an der Medienkonferenz in Bern. Mittendrin in der fallenden Kurve war auch das Wochenende, an dem weniger getestet worden ist.