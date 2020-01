Spioninnen dringend gesucht: Das VBS sucht Militärattachés via Inserat

Das Inserat stach ins Auge. Anfang Januar schaltete das Verteidigungsdepartement (VBS) eine Annonce auf dem Nachrichtenportal watson. Und zwar nicht irgendwelche Werbung. Die Truppe von Bundesrätin Viola Amherd suchte per Inserat künftige Spioninnen und Spione. Oder, wie es im Inseratetext hiess: «Verteidigungsattachés m/w».

Die derzeit 19 Schweizer Verteidigungsattachés (VA) sind gewissermassen die offiziellen Spione und Nachrichtenbeschaffer der Armee im Ausland. Es sind Offiziere, die an Schweizer Botschaften wie Paris, Washington, Peking oder Moskau akkreditiert und für mehrere Länder zuständig sind. Ab Juli wird in Äthiopien VA-Posten Nummer 20 eröffnet. Die Attachés pflegen Kontakte und bauen Netzwerke auf, liefern regelmässig geheime oder weniger geheime Berichte in die Heimat.

Dass sich die Annonce ausdrücklich an beide Geschlechter richtete, hat einen guten Grund. Es besteht deutlicher Frauen-Nachholbedarf in diesem Bereich. «Derzeit gibt es keine weiblichen Offiziere im VA-Netz», hält Armeesprecher Daniel Reist fest.

Gesucht: Erste Frau als Verteidigungsattaché

Es gab sogar noch überhaupt nie einen weiblichen Verteidigungsattaché. Reist: «Es gab in der Vergangenheit lediglich eine weibliche Angehörige der Armee, die von 2001–2004 als Stellvertretende Verteidigungsattaché (Major) in Budapest eingesetzt war.»

Viola Amherd setzt sich unter anderem zum Ziel, die Armee und ihre Schlüsselpositionen weiblicher zu machen. Auf die Frage, ob die Armee jetzt gezielt den Frauenanteil bei den Attachés erhöhen wolle, antwortet Armeesprecher Reist: «Im Rahmen von Gleichstellung und Frauenförderung versuchen wir, insbesondere auch weibliche Angehörige der Armee für eine VA-Verwendung zu gewinnen. Es gibt aber explizit keine «Frauenquote» im VA-Dienst.» Für alle Bewerber und Bewerberinnen gälten die gleichen Anforderungen und Bedingungen.

Die Attachés haben gute Aufstiegschancen. Immer wieder wurden einstige Attachés in den letzten Jahren an die Spitze der Schweizer Geheimdienste berufen.

Aufstiegschance: Geheimdienstchef

So war der derzeit amtierende Chef des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB), Jean-

Philippe Gaudin, zuletzt Verteidigungsattaché in Paris. Er knüpfte dort wichtige internationale Kontakte, die ihm als Geheimdienstchef zweifellos von besonderem Nutzen sind.