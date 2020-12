Sperrstunde, Weihnachtsmärkte und ein Zückerchen für «Vorzeigekantone» – die wichtigsten Antworten zu den neuen Regeln des Bundesrats

«Wir sind in einer äusserst kritischen Situation», sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga am Freitag zum Auftakt der Medienkonferenz. Die Rückkehr zum exponentiellen Wachstum bei den Covid-Neuinfektionen bereitet dem Bundesrat sorgen. Diese Entwicklung bringe die Spitäler und vor allem das Gesundheitspersonal «ans Limit». Um das Virus unter Kontrolle zu bringen, brauche es zusätzlich Massnahmen. Deshalb hat der Bundesrat im Rahmen der Covid-Verordnung eine Reihe von neuen Massnahmen beschlossen. Der Schritt war bereits am Dienstag angekündigt worden. Die neuen Regeln gelten für die ganze Schweiz. Sie treten am Samstag um Mitternacht in Kraft und gelten vorläufig bis am 22. Januar 2021.

1. Sperrstunde für die Gastronomie Restaurants und Bars müssen neu bereits um 19 Uhr schliessen. Damit rückt die bisher geltende schweizweite Sperrstunde von 23 Uhr um vier Stunden nach vorne. Hingegen verzichtet der Bundesrat entgegen seiner Ankündigung vom Dienstag, die Restaurants auch am Sonntag zu schliessen. Take-Away und Lieferdienste sind nach 19 Uhr weiterhin erlaubt. Hotelrestaurants dürfen bis 23 Uhr geöffnet bleiben, allerdings ausschliesslich für Gäste des Hotels. Am 24. Dezember wird die Sperrstunde auf 1 Uhr morgens verlängert, ebenso in der Silvesternacht vom 31. Dezember. Unter anderem in Basel-Stadt und Graubünden sind Restaurants derzeit vollständig geschlossen. Diese weiter gehenden kantonalen Regeln bleiben in Kraft. 2. Läden und Märkte müssen abends und sonntags schliessen

Auch für Einkaufsläden und Märkte im freien gelten neu reduzierte Öffnungszeiten. Sie müssen ebenfalls um 19 Uhr zumachen. Anders als die Gastronomie müssen sie auch am Sonntag zu bleiben. Dasselbe gilt für Poststellen, Banken und andere Dienstleistungsbetriebe wie Coiffeursalons. Nur Apotheken dürfen abends und an Sonntagen geöffnet sein. Tankstellen können weiterhin rund um die Uhr offen bleiben. Abends und sonntags dürfen sie aber nur Kraftstoffe verkaufen. Denn für die Tankstellenshops gilt die Sperrstunde ebenfalls. 3. Sperrstunde für Kulturstätten sowie Freizeit- und Sportanlagen Die gleichen Regeln wie für Einkaufsläden gelten für Freizeit- und Sporteinrichtungen. So bleiben etwa Museen, Galerien, Kinos, Zoos, Casinos oder Fitnessstudios nach 19 Uhr sowie an Sonntagen geschlossen. Ausgenommen sind Reithallen und Skigebiete und andere Sportanlagen im freien Gelände. Ebenso keine Sperrstunde gelten für die Sportanlagen der Profiligen oder für Wettkämpfe und Trainings von Angehörigen von nationalen Kader. 4. Praktisch alle öffentlichen Veranstaltungen verboten

Öffentliche Veranstaltungen sind ab Samstag grundsätzlich verboten. Dazu gehören Amateursport-Wettkämpfe, Konzerte oder Kinovorführungen. Professionelle Kultur- und Sportveranstaltungen ohne Publikum bleiben möglich, ebenso wie politische Kundgebungen mit maximal 50 Teilnehmenden. Auch Gottesdienste mit bis zu 50 Personen und Beerdigungen im engen Familien- und Freundeskreis sind erlaubt. 5. Sport und Musizieren im kleinen Kreis weiterhin möglich Kinder unter 16 Jahren können weiterhin kulturelle Aktivitäten durchführen und Sport betreiben. Wettkämpfe sind allerdings verboten. Bei Erwachsenen ist Freizeitsport bis zu einer Gruppengrösse von fünf Personen erlaubt, Kontaktsportarten sind verboten. Wer im Privaten kulturelle Aktivitäten betreiben möchte, darf das höchstens zu fünft, mit Masken und mit ausreichendem Abstand. 6. Dringende Empfehlungen für Privatanlässe und Homeoffice Für private Treffen gilt eine Obergrenze von zehn Personen, wobei auch Kinder mitgezählt werden. Gesundheitsminister Alain Berset (SP) rief die Bevölkerung eindringlich dazu auf, «die Anzahl Kontakte möglichst zu reduzieren». Der Bundesrat belässt es bei der «dringenden Empfehlung», dass sich privat nur Mitglieder von zwei Haushalten treffen . Auch für Homeoffice gilt eine «dringende Empfehlung.» 7. «Vorzeigekantone» dürfen Sperrstunde aufheben