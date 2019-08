Drei Fahrzeuge seien in den Überfall verwickelt gewesen, teilte ein Fotograf der Keystone-SDA vor Ort mit. Sie seien ausgebrannt. Zwei Fahrzeuge hätten offensichtlich den Weg des Geldtransporters blockiert. Die Waadtländer Kantonspolizei wollte am Freitagvormittag informieren.

Bereits Ende Juni hatte es in Mont-sur-Lausanne VD einen Überfall auf einen gepanzerten Lieferwagen gegeben. Ein Jahr zuvor war es am gleichen Ort ebenfalls zu einem Überfall gekommen. Dabei gelang es den Dieben, einen Teil des transportierten Geldes zu erbeuten. Insgesamt mindestens sechs Fahrzeuge steckten sie in Brand, bevor sie die Flucht ergriffen.