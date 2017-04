Mit achtzehn Jahren kletterte Ueli Steck zum ersten Mal die Eigernordwand hoch. Seine Leidenschaft war entfacht. Der gelernte Zimmermann lebte über Jahre von der Hand in den Mund, um die nächste Kletterreise finanzieren zu können. Dass er einmal vom Bergsteigen würde leben können, hielt er für unwahrscheinlich.

Das änderte sich 2003, als er die Ueli Steck GmbH gründete und sich zu vermarkten begann – heute gilt «The Swiss Machine», wie er in der Branche genannt wurde, als einer der bestvermarktesten Bergsteiger der Welt.

In den folgenden Jahren stellte der Berner mehrere Rekorde als Speed-Kletterer auf. Am Eiger, am Grandes Jorasses, am Matterhorn. Doch Steck war nicht nur für seine Schnelligkeit bekannt, sondern auch für seine Leidenschaft für Extreme.