Schon in ihren ersten Arbeitswochen steht der neuen Verteidigungsministerin Viola Amherd (CVP) eine erste Schlacht bevor: Um den 8 Milliarden Franken teuren Planungsbeschluss ihres Vorgängers Guy Parmelin. Er wollte Kampfjets und Abwehrraketen im Gesamtpaket von Parlament und Stimmvolk bewilligen lassen.

Der Widerstand ist gross. SVP, BDP und GLP sind für das Projekt. Aber FDP, CVP, Grüne und SP sind aus unterschiedlichen Gründen gegen den Planungsbeschluss in dieser Form.

Was wird Amherd entscheiden: Hält sie an Parmelins Konzept fest? Setzt sie das Ganze neu auf?

Einige Auguren im Verteidigungsdepartement glauben (oder genauer: befürchten) derzeit, dass die Walliserin auch ein Konzept genauer anschauen wird, das von der SP Schweiz stammt.

Beim Kriegshelden abgeschaut

Es geht um ein Gegenmodell zur Parmelinschen Luftverteidigung, das aber nur halb so teuer sein soll, also nur 4 Milliarden kostet. Die SP hat dieses Modell in ihrer Vernehmlassung zum Planungsbeschluss skizziert. Das Modell hat es in sich. Die Genossinnen und Genossen lassen sich von einem Kriegshelden inspirieren: vom kürzlich verstorbenen republikanischen US-Senator und Trump-Gegner John McCain.

Es sei «höchst ineffizient, für jedes Sicherheitsproblem in der Luft Höchstleistungs-Kampfflugzeuge aufsteigen zu lassen», hielt McCain kurz vor seinem Tod in einem Bericht an den US-Kongress fest. Es brauche vielmehr in der Luftwaffe einen «intelligenten Mix», hielt McCain laut der SP fest: Einerseits grosse und teure Kampfflugzeuge, wie sie die Schweiz mit den F/A-18 bereits hat. Andererseits brauche es aber kostengünstige, leichte Flugzeuge.

Die SP kommt, gestützt auf McCain, zum Schluss: «Aus finanziellen, ökologischen und polizeilichen Gründen sind alltägliche, häufig vorkommende luftpolizeiliche Aufgaben mit agilen, leichten Kampfjets zu erledigen statt mit Höchstleistungs-Kampfflugzeugen.» Leichte Kampfjets seien in Beschaffung und Betrieb um ein Vielfaches billiger, viel leiser und verbrauchten viel weniger Kerosin. Zudem seien sie «technologisch weniger anfällig, weniger wartungsintensiv und somit weit nachhaltiger verfügbar». Trotzdem liessen sie sich mit Waffen wie 20-mm-Schnellfeuer-Kanonen oder Luft-Luft-Kurzstrecken-Raketen bestücken.