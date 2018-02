Für Sie führt der Kompromiss über Gegenfinanzierung und soziale Kompensation. Was fordern Sie bei der Gegenfinanzierung?

Es geht um eine höhere Dividendenbesteuerung und um eine Korrektur der schädlichen Auswüchse der Unternehmenssteuerreform II (USR II, d. Red.).

Bei der Dividendenbesteuerung schlägt der Bundesrat 70 Prozent für den Bund vor und 70 Prozent für die Kantone. Damit sind Sie nicht zufrieden?

Wir bieten Hand zu 90 Prozent beim Bund und 70 Prozent bei den Kantonen. Damit gäbe es bei der Dividendenbesteuerung noch immer Rabatte. Gegenüber den normalen Steuerzahlern ist das eine Ungleichbehandlung. Sie müssen Steuern auf 100 Prozent ihres Lohns bezahlen. Deshalb macht die SP einen grossen Schritt, wenn sie sagt, sie könne mit einer Teilbesteuerung leben.

Wie sieht es bei der Korrektur der USR II aus? Wollen Sie das Kapitaleinlageprinzip (KEP) beschränken, wie das der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler vorschlägt?

Ja, der Zuger SVP-Finanzdirektor sieht das offenbar gleich wie wir. Das Kapitaleinlageprinzip muss beschränkt werden. Es hat niemand etwas dagegen, dass ein Unternehmer sein Geld, das er in sein Unternehmen steckt, steuerfrei wieder herausnehmen kann. Was jedoch nicht geht, ist, dass Unternehmen Gewinne parkieren, sie später steuerfrei als Agio herausnehmen und dann ihren Aktionären verteilen. Genau diesen Trick wenden viele Unternehmen in exzessivem Ausmass an.

Wie hoch waren die Steuerausfälle der USR II tatsächlich?

Es liegen nur ungefähre Angaben vor. Klar ist, dass viele Firmen wegen dieses Steuerschlupflochs ihre Gewinne in die Schweiz transferiert haben. Die Rede ist davon, dass mit der USR II gegen zehn Milliarden verloren gingen. In Zukunft sind diese Beträge natürlich viel kleiner. Das Gros der Gelder wurde bereits an Aktionäre verschenkt.

Das Finanzdepartement kontert, die USR II habe Unternehmen angezogen. Damit seien Ausfälle kompensiert worden.

Daran glaube ich nicht. Und wenn das Kapitaleinlageprinzip dazu führt, dass das Steuersubstrat anderer Länder zunichtegemacht wird, gibt es nur Verlierer. Das ist eine Lose-lose-Situation: Andere Staaten verlieren Steuern, die Schweiz auch – und sie schafft auch keine Arbeitsplätze, weil es nur um Finanzierungsgesellschaften geht. Das Volk wurde in die Irre geführt. Das hat auch das Bundesgericht festgestellt. Höchste Zeit, dies zu korrigieren.

Eine höhere Dividendenbesteuerung bekämpfte vor allem der Gewerbeverband (SGV). Direktor Hans-Ulrich Bigler deutete aber an, dass ein Umdenken möglich sei, falls die Gesamtrechnung stimme.

Ich rate Herrn Bigler, mit Rechnen zu beginnen und aufzuhören zu jammern. Für eine faire Besteuerung der Unternehmen braucht es eine höhere Dividendenbesteuerung, schliesslich profitieren sie von den Steuersenkungen in den Kantonen.