Vor Weihnachten wechselte der Bundesrat in den Krisenmodus: Bundespräsidentin Doris Leuthard bezichtigte die EU der Diskriminierung. Die Regierung fühlte sich durch Brüssel brüskiert, weil die Anerkennung der Börsenäquivalenz lediglich für ein Jahr gilt. Die Parteien wiederum kritisierten den Bundesrat— und sich gegenseitig. Kakofonie pur. Die Schweiz für die EU ein wahrlich dankbarer Verhandlungspartner.

Brachten die Feiertage die Parteichefs zur Besinnung? Auf den ersten Blick ja. SP-Präsident Christian Levrat, der den neuen Aussenminister Ignazio Cassis unlängst noch als Praktikanten bezeichnet hatte, schlug gestern am SP-Dreikönigsapéro moderatere Töne an. Gleiches galt für CVP-Fraktionschef Filippo Lombardi. In Anspielung auf Cassis «Reset-Knopf» für die Europapolitik, forderte der Tessiner Ständerat ein Umdenken in den Köpfen. Ein mentaler Neustart also.

SP-Chef Levrat hat sich zumindest zu einem Mini-Neustart bekannt. Er hat einen Meinungswechsel vollzogen und will beim institutionellen Rahmenabkommen aufs Tempo drücken. Er ist bereit, über ein neues Verhandlungsmandat zu reden, damit sich auch CVP und FDP dahinter stellen können. Verbindlichkeit fordert Levrat von seinen Amtskollegen Petra Gössi (FDP) und Gerhard Pfister (CVP). Danach soll der Bundesrat das Abkommen mit der EU bis Ende Jahr fertig verhandeln und das Stimmvolk soll noch vor den eidgenössischen Wahlen 2019 darüber befinden. Diese Vorwärtsstrategie begründet Levrat auch damit, dass die EU-Kommission 2019 wechselt. Auch Doris Leuthard möchte das Abkommen noch mit der aktuellen EU-Kommission verhandeln, wie sie dem «SonntagsBlick» sagte.

Allerdings stellt FDP-Chefin Gössi klar: «Inhalt kommt vor Tempo.» Der Bundesrat müsse jetzt erst einmal die bis Ende Monat versprochene Auslegeordnung liefern. Dann könne man beurteilen, ob eine Anpassung des Verhandlungsmandates notwendig sei. Damit stellt sich Gössi nicht per se dagegen. Tatsächlich könnte eine Anpassung des Verhandlungsmandats eine Möglichkeit sein, damit FDP-Aussenminister Cassis seinen versprochenen «Reset» machen kann. Inhaltlich lässt sich eine Neubeurteilung rechtfertigen, weil sich das Umfeld seit der Verabschiedung des Verhandlungsmandates vor bald fünf Jahren verändert hat: Das Volk hat der Masseneinwanderung zugestimmt und Grossbritannien den Austritt aus der EU beschlossen.

Pfister hat Bedenken

Die CVP hält das Mandat für den Rahmenvertrag für «zu eng gefasst», wie Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter (CVP/BL) gestern sagte. Die CVP stört sich insbesondere am Streitschlichtungsmechanismus, also welches Gericht entscheidet. Sie fordert die Prüfung neuer Optionen, die innenpolitisch mehrheitsfähig sind. Allerdings hegt CVP-Präsident Pfister grundsätzliche Bedenken: «Wir brauchen kein Rahmenabkommen um des Rahmenabkommens willen. Wir müssen zuerst die vitalen Interessen der Schweiz definieren, bevor wir über das Verhandlungsmandat diskutieren.»

Die CVP hat gestern zudem klar gemacht, dass sie die Forderung von FDP-Präsidentin Gössi nach der Abschaffung der Guillotine-Klausel ablehnt. «Das wäre Öl ins Feuer in den Verhandlungen mit der EU», sagte Schneider-Schneiter. In SP-Kreisen hält man diese Interpretation für falsch. Die Guillotine-Klausel sei nicht mehr nötig, wenn das institutionelle Rahmenabkommen steht, weil man dann einen Mechanismus zur Konfliktbeilegung habe. Die FDP könnte sich also als Abschafferin der Guillotine-Klausel feiern lassen und sich so gesichtswahrend wieder voll hinter ein Rahmenabkommen stellen.

Bleibt die Frage, ob es sinnvoll ist, rasch über das Rahmenabkommen abzustimmen. Oft wird es als «chancenlos» bezeichnet. Levrat findet, man müsse abstimmen, bevor die Bilateralen infrage gestellt werden, und man müsse eine Auseinandersetzung über die Fakten führen. Der Freiburger hat keine Lust mehr, sich die Agenda von der SVP diktieren zu lassen. Im bürgerlichen Lager würde man indes lieber die Selbstbestimmungsinitiative und das Volksbegehren zur Kündigung der Personenfreizügigkeit zuerst bodigen — damit ein gutes Klima für die Abstimmung über das Rahmenabkommen geschaffen werden kann.

Kurzum: Die Parteien sind weit von einer gemeinsamen Haltung entfernt. Immerhin ist die Tonalität heute gemässigter als vor Weihnachten.