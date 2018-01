Alain Berset ist einer der wenigen linken Politiker, die sich über Trumps Besuch am WEF freuen. Als Bundespräsident den US-Präsidenten begrüssen zu dürfen, ist schliesslich eine Ehre. Bersets Parteikollege Cédric Wermuth hingegen ist gar nicht erfreut über den anstehenden hohen Besuch aus Übersee. Der Aargauer SP-Nationalrat fordert auf Twitter ein Einreiseverbot für den US-Präsidenten. «Nun ja, es gibt da so Präzedenzfälle, wo der Bund richtigerweise Einreisesperren gegen Hassprediger verhängt hat. Mal ein bisschen Konsequenz und Mut? Wär’ doch mal was, lieber Bundesrat», schreibt Wermuth.