Aber auch in der Nähe grosser Seen sind die Schäden weniger gross, da die Wasserflächen ausgleichend wirkten: Im Genferseegebiet der Waadt und in jenen Gebieten des Thurgau, die nahe am Bodensee lägen, seien die Schäden weniger gross, sagt Bregy.

Im empfindlichsten Stadium

Die Bedingungen - Wärme und Sonne - seien zunächst sensationell gewesen, berichtet Othmar Eicher, Fachspezialist Obstbau im Landwirtschaftlichen Zentrum Liebegg in Gränichen AG. Aber gerade im empfindlichsten Stadium, während der Blüte und der Bildung der Jungfrüchte, habe der Frost nun Kirsch-, Zwetschgen-, Birnen und Apfelbäume erwischt.

Die empfindlichen Kirschen würden wegen ihres höheren Marktwerkts besser geschützt gegen die Witterung, etwa mit Regendächern, sagt Eicher. Wer solche Schutzdächer über seinen Bäumen installiert und darunter mit Kerzen habe heizen können, habe Schaden abwenden können.

Die weniger rentablen Zwetschen und Birnen blieben dagegen ungeschützt. Entsprechend dürften laut Eicher die Schäden an diesen Kulturen grösser sein. Unterschiedlich stark beschädigt sein dürften die je nach Sorte und Lage früher oder später blühenden Apfelbäume.

Frostversicherung für Reben

Die Schweizer Hagel versichert lediglich Rebkulturen gegen Frost - wenn die Besitzer die Versicherung überhaupt abschliessen. Denn nur etwa 5 Prozent der Weinbauern haben ihre Reben gegen Frost versichert. Die Tendenz steigt allerdings.

Bis Montag erhielt die Schweizer Hagel rund 50 Schadenmeldungen. Die Frostschäden in Weinbergen seien ohne Zweifel grösser als beim Frost im vergangenen Frühling, sagte Direktor Pascal Forrer auf Anfrage. Er erwartet, dass rund jeder zweite gegen Frostschäden versicherte Weinbauer einen Schaden an seinen Kulturen melden wird.

Zu kalt für Frostkerzen

Die Landi Reba hat in der vergangenen Woche die Nordwestschweizer Obst- und Rebbauern mit Frostkerzen beliefert. Vergangene Woche - vor der ersten kalten Nacht - hat sie ihre Lager leer verkauft, wie Geschäftsführer Beat Gisin sagt. Seines Wissens seien Frostkerzen europaweit nicht mehr zu haben. Denn auch in Österreich und Süddeutschland sei es kalt gewesen.

Nicht immer hätten Kerzen geholfen, sagt er. In der Nordwestschweiz, dem Einzugsgebiet der Landi Reba, habe in der Nacht vom vergangenen Mittwoch zum Donnerstag ein eigentlicher Winterfrost geherrscht, kombiniert mit Bise. In einer ungedeckten Obstanlage könne die Wärme der Kerzen unter diesen Bedingungen nichts ausrichten.