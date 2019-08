Es waren die heissesten Monate, die in Europa je gemessen wurden: Die Hitzewelle im Juni und Juli knackte reihenweise Temperaturrekorde. In einigen Städten wie in Paris wurde es 42 Grad heiss. Auch in der Schweiz stieg das Thermometer auf über 39 Grad. Das hat Auswirkungen auf die Gesundheit.

Neben akuten Problemen wie Hitzeschlag oder Kreislaufkollaps hat das Wetter auch Langzeitfolgen. Mehr Sonnenstunden und starke UV-Belastung erhöhen das Risiko, an Hautkrebs zu erkranken. Die mit den steigenden Temperaturen einhergehende Mediterranisierung der Städte tut ihr Übriges. Die Menschen verbringen mehr Zeit draussen – in der Sonne, in der UV-Strahlung. Dabei hält die Schweiz schon heute einen traurigen Rekord: Nirgends in Europa erkranken mehr Männer an Hautkrebs.

Jährlich erkranken 2700 Menschen

Das Melanom, auch schwarzer Hautkrebs genannt, ist hierzulande eine der häufigsten Krebsarten. Jedes Jahr wird es bei 2700 Menschen gefunden. Männer sind öfter betroffen als Frauen. In den letzten 30 Jahren hat sich die Zahl der Neuerkrankungen mehr als verdoppelt. Doch warum ist gerade die Schweiz so stark vom Hautkrebs betroffen? Selbst Experten rätseln über die genauen Ursachen.

Neben dem veränderten Freizeitverhalten, das öfter nach draussen verlagert wird, liegt es wohl auch am Wohlstand. Schweizer gehen öfter in die Ferien als andere Europäer. Und sie reisen häufig in Länder, die strahlungsintensiv sind. Gemäss «Beobachter» unternahmen 90 Prozent der Schweizer 2017 mindestens eine längere Reise. Die meisten fanden zwischen Mai und Oktober statt.