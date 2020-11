Sommaruga tauscht sich online mit Jugendlichen über Corona und Klimawandel aus

(agl) Wir seien es in der Schweiz nicht gewohnt, in solcher Unsicherheit zu leben, wie sie aktuell herrscht, sagte Simonetta Sommaruga an der Veranstaltung, die via Livestream übertragen wurde. Für die junge Generation sei dies besonders schwierig. «Ich habe die jungen Menschen im Frühling als sehr solidarisch erlebt», sagte die Bundespräsidentin. Auch jetzt sehe sie sehr viele, die sich an die Regeln hielten, auch wenn die Bevölkerung etwas coronamüde geworden sei. Dass die Jugendlichen trotz Corona ihr soziales Leben weiterführen wollen, dafür habe sie jedoch grosses Verständnis.

Weiter erhielt Sommaruga verschiedene Fragen zum Thema Klimawandel. Sie verstehe die Ungeduld der Jugend, was die Massnahmen betrifft, sagte sie. In der Schweiz gehe es jedoch stets darum, einen Mittelweg zu finden.