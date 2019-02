Die entscheidende Frage ist: Denken wir, wie wir sprechen, oder sprechen wir, wie wir denken? Konkret: Verbessern wir die Stellung der Frauen in der Gesellschaft, wenn wir der Sprache Gewalt antun? Denn darauf läuft das Gendern in der Sprache letztlich hinaus. «Gewalt» will nicht suggerieren, dass es um «Reinheit» der Sprache oder so was geht. Sondern nur, dass Gründe, die für die zwanghafte Verwendung von «weiblichen» Formen angeführt werden, keine Basis in der Sprache haben.

Nur rund 45 Prozent der Sprachen haben ein Genussystem und unterteilen Nomina grammatikalisch in maskulin (männlich), feminin (weiblich) und neutrum (keins von beiden). Die Sprachlogik leuchtet ein und hat mit dem biologischen Geschlecht nichts zu tun. Das Deutsche ist eine Genussprache, die zur indoeuropäischen Sprachfamilie gehört. Indoeuropäische Sprachen arbeiten mit Suffixen, die einem Wort vorne oder hinten angehängt werden.

Was macht einen Lehrer zu einem Mann? Erst die Lehrerin. Das Suffix «-er» bezeichnet nicht einen Mann, sondern eine Person, welche eine Tätigkeit ausübt. «Der Lehrer lehrt.» In «Lehrer» sind grammatikalisch alle eingeschlossen, Frauen, Männer, Computer oder das Leben, wenn es uns etwas lehrt.