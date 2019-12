Sofortmassnahmen für Geldtransporte in der Waadt ergriffen

Zudem müssen die Geldtransporter mit einem Mechanismus versehen sein, der das Geld und die Wertsachen bei einem Überfalls zerstört. Weiter müssen neu mindestens zwei Personen, Fahrer inklusive, die Transporte begleiten.

Nach dem erneuten Überfall von letzter Woche in Daillens VD war erwartet worden, dass die Waadtländer Kantonsregierung Massnahmen ergreift. Diese traten am Mittwoch per sofort in Kraft, wie die Waadtländer Regierung mitteilte.

Die dringlichen Massnahmen seien nach Diskussionen mit der Waadtländer Kantonspolizei und dem Verband der Schweizerischen Sicherheitsdienstleistungs-Unternehmen (VSSU) beschlossen worden. Die Transportunternehmen seien konsultiert worden und unterstützten die Massnahmen ebenfalls.

"Die Massnahmen habe einen präventiven und abschreckenden Charakter, um den Kanton Waadt für potenzielle Täter weniger attraktiv zu machen", schreibt die Regierung.