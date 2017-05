Das Ja des Zürcher Stimmvolks zum Frühfranzösisch gibt den Verfechtern im Thurgau wieder Aufwind. «Das Resultat ist sehr deutlich», sagt die Thurgauer Erziehungsdirektorin Monika Knill. Über 60 Prozent stimmten für die zweite Landessprache in den Primarschulen. «Das Zürcher Stimmvolk will keine Sprachinsel sein», sagt Knill – und ihr Kanton soll es auch nicht werden. Der Thurgau startet deshalb einen Rettungsversuch. Vor wenigen Tagen verschickte das kantonale Bildungsdepartement ein Communiqué mit Vorschlägen zur Verbesserung des Französischunterrichts. Damit soll die Thurgauer Mehrheit gegen das Frühfranzösisch doch noch gekippt werden.

Note zählt weniger

Vorgesehen ist, dass Kinder, die mit der Sprache überfordert sind, einfacher dispensiert werden können. Weiter soll der Halbklassenunterricht im Fach Französisch verbindlich werden, und es soll ein neues, besseres Lehrmittel zum Einsatz kommen. Als vierte Massnahme schlägt der Kanton vor, dass die Französischnoten für den Übertritt in die Oberstufe nicht mehr direkt zählen, sondern nur noch in die Gesamtbeurteilung einfliessen. Die Verbesserungen können laut Kanton rasch umgesetzt werden.

Am 3. Mai hatte der Thurgauer Grosse Rat entschieden, das Frühfranzösisch abzuschaffen und die Landessprache erst ab der Sekundarstufe zu unterrichten. Auf der Primarstufe soll nur noch Englisch gelehrt werden. Das kam besonders in der Romandie nicht gut an. Der Entscheid fiel mit 68 zu 53 Stimmen relativ knapp aus.

Am 14. Juni bespricht der Rat die Vorlage ein zweites Mal. Sollten einige Kantonsräte wegen der neuen Vorschläge und dem Signal aus Zürich ihre Meinung noch ändern, wäre Französisch auf Primarstufe gerettet. Sollte der Rat an der Abschaffung festhalten, dürfte das Referendum ergriffen werden und die Bevölkerung hätte das letzte Wort.

