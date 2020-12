So will Doris Leuthard den Bundesrat umbauen: Ein Führungstrio soll die Regierung managen

172 Jahre schon. Seit 1848, seit der Gründung des Bundesstaats, blieben die Strukturen des Bundesrats praktisch unverändert. Immer wieder kam die Idee einer Staatsleitungsreform auf, nie aber war eine von Erfolg gekrönt. Gemeinsam war ihnen jeweils die Feststellung, dass es an Führung, Konstanz und strategischem Fokus mangle. Ebenso wurde auf die hohe Arbeitsbelastung der sieben Regierungsmitglieder mit jeweils zahlreichen Dossiers verwiesen. Gescheitert sind die Vorstösse meist an der Idee, die Landesregierung auf neun Mitglieder zu vergrössern.

Nach der Jahrtausendwende dokterte das Parlament während zehn Jahren an einer Reform herum – bis es ihr den Gnadenstoss gab. 2013 wurde eine Tessiner Standesinitiative abgelehnt. Und 2016 dann sagte das Parlament zu einer Initiative der staatspolitischen Kommissionen: Neun Bundesräte, nein danke! Selbst eine vom Bundesrat vorgelegte sanftere Reform fiel zuletzt durch. Sie sah namentlich die Verlängerung der Amtsdauer des Bundespräsidiums vor.

Ob nun das Momentum da ist? Klar ist: Grosse Krisen waren in der Schweizer Politik stets Katalysatoren für grundlegende Veränderungen. Und die Coronapandemie hat das Land in eine beispiellose Krise gestürzt. Klar ist ebenso: Die Parteienlandschaft ist so fragmentiert wie nie zuvor. Dies lässt sich in der siebenköpfigen Regierung kaum mehr abbilden. FDP-Doyen Kurt Fluri sagte deshalb schon im vergangenen Winter zu dieser Zeitung: «Ein neunköpfiger Bundesrat würde mehr Möglichkeiten eröffnen, sowohl was den Parteienproporz als auch den Aspekt der Landesteile betrifft.» (sva)