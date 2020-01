So war Gretas Demo in Davos: Hinter dem Rücken der Klimajugend tauschten WEF-Gäste Visitenkarten

Absurde Szenen am Freitagmittag in Davos. Greta Thunberg hat sich für den lokalen Klima-Streik angekündigt. Sonst protestiert an den freitäglichen Klimastreiks nicht mal ein Dutzend Schülerinnen für eine andere Umweltpolitik. An diesem Freitag sind es gegen Hundert. Und fast noch einmal so viele Journalisten. Die Nachrichtenagentur Reuters sendet live. Doch Greta lässt sich lange nicht blicken. Dafür steht dort ein älterer Herr mit weissem Bart und rotem Mantel. Er nennt sich Sustainability Claus – und breitet ein grosses Stück Papier aus, auf dem ein Liedtext zu lesen ist. Er besteht im Wesentlichen aus Zitate von – endlich! – Greta Thunberg. «I want you to panic!» Das sagte Thunberg letztes Jahr in Davos.

Eine Frau in festen Winterschuhen markiert mit gelbem Absperrband, wo die Schüler und wo die Journalisten stehen dürfen. Derweil sagt Thunberg weit weg vom Postplatz an einer Pressekonferenz, die Davos Men am WEF hätten gar nichts verstanden.

«Wo isch d Greta?», fragen sich alle

Das Glockenspiel auf dem Postplatz hat nun schon halb zwölf Uhr geschlagen. «Wo isch d Greta?», fragt ein Schüler in breitem Bündnerdeutsch und spricht aus, was alle denken. Eine Frau in einer gelben Sicherheitsweste sagt, es seien doch sonst ganz viele andere spannende Menschen hier. Diese allerdings scheinen ohne ihr Idol auch nicht so richtig loslegen zu wollen. Sie halten immerhin ihre Schilder in die Höhe – auf einem steht «Ich bin so wütend, ich habe sogar ein Schild gemalt.» Dieses Schild ist die Ausnahme. Die meisten Sprüche sind auf Englisch gehalten. Die Weltpresse freut es. Dann legen sie doch los: «What do we want? Climate Justice! When do we want it? Now!»

Ein paar Schüler sind sich noch nicht ganz sicher, auf welcher Seite des gelben Bandes sie stehen wollen. Bei den Gaffern oder bei den Demonstranten. Ein Gspänli macht ihnen Mut.

Die blaue Kappe der Versicherung

Mancher Schüler auf der anderen Seite des Bandes hat eine blaue Wollkappe eines Versicherungskonzern auf dem Kopf, die während des Weltwirtschaftsforum als Werbegeschenk verteilt wurde.

Julian trägt eine solche blaue Kappe. Dem 13-jährigen Gymnasiast aus Davos fehlt es nicht an Selbstbewusstsein. Kaum unter dem Absperrband durch, gibt er einer chinesischen Journalistin schon ein Interview. Er plädiert für Elektroautos statt Dieselmotoren. Später verpetzt ihn ein Kollege. Er sei vorher noch nie an einer Klimademo gewesen. Dann gibt auch Julian zu, er sei vor allem wegen Greta hier.

Klimastreik in Davos: Alle wollten einen Blick von Greta erhaschen