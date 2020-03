So tief wie noch nie: Erstmals weniger als 200 Verkehrstote auf Schweizer Strassen

(sku) Die Opferzahlen bei Verkehrsunfällen entsprechen dem tiefsten Stand seit Erfassung der Unfallzahlen. Seit mehreren Jahren befänden sich diese in einem Abwärtstrend, schreibt das Bundesamt für Strassen (Astra) in einer Mitteilung vom Donnerstag. Als Grund führt es verschiedene Massnahmen in den Bereichen Mensch, Fahrzeug, Daten und Infrastruktur an. Damit gehört die Schweiz bei der Verkehrssicherheit heute international zu den Spitzenreitern.

Bei den einzelnen Verkehrsteilnehmern zeigt sich flächendeckend dasselbe Bild: Die Zahl der Unfalltoten sank im Vergleich zum Vorjahr. Diejenige der Schwerverletzten stieg einzig bei E-Bike-Fahrern von 309 auf 355.