Die Bilder von den Schneemassen die sich türmen, die Nachricht von Dörfern, die von der Aussenwelt abgeschnitten werden, all das erinnert an den Winter von 1999. Damals wurde zwischen dem 27. Januar und dem 25. Februar am Alpennordhang die fünf Meter Neuschnee-Marke überschritten. An sechs Tagen wurde die Gefahrenstufe für Lawinen als «sehr hoch» prognostiziert.

Seit der Einführung der fünfstufigen Lawinengefahrenskala kam zum ersten Mal die höchste Gefahrenstufe zur Anwendung. Der Februar ging daraufhin als Katastrophenmonat in die Schweizer Geschichte ein. Ein Rückblick auf den Lawinenwinter 1999:

7. Februar 1999: Lavin

Am Sonntagnachmittag löst sich in Lavin, zwischen Scuol und Zernez, eine Lawine und donnert auf die Kantonsstrasse nieder Die Strasse wurde im Gebiet «Gonda» auf einer Länge von rund 80 Metern verschüttet. Die Schneemassen erfassten zwei Personenwagen, die in Richtung Scuol unterwegs waren.

In den Autos sassen je zwei Personen. Aus dem hinteren Fahrzeug konnte sich eine Person leicht verletzt selber retten. Die zweite Person in diesem Wagen und die beiden Insassen des zweiten Fahrzeuges waren eingeklemmt und konnten erst nach einer Weile geborgen werden. Zwei der Geborgenen waren schwerer verletzt. Eine Person konnte nur noch tot geborgen werden.

8. Februar 1999: Wengen