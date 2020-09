So ist der Vaterschaftsurlaub wirklich: Über die ersten Tage nach der Geburt mit dem Baby

«Das war die anstrengendste Zeit in meinem Leben», sagt Oguzhan Sekban über die zwei Wochen, die er nach der Geburt seines kleinen Sohnes Atlas zuhause geblieben ist. Das Wort Gratisferien macht den Wettinger wütend. «Mit Ferien hatte das, was ich da gemacht habe, wenig zu tun. Alles in dieser Zeit, gerade beim ersten Kind, ist eine Herausforderung. Wie wickle ich, wie bade ich den Kleinen, man schläft nachts nicht, tagsüber geht es aber sofort weiter. Auf dem Sofa liegen konnte ich jedenfalls nicht». «Wenn mein Vater stirbt, bleibe ich auch zuhause, warum also nicht, wenn ein Kind auf die Welt kommt?» Zwei Wochen war der 32-Jährige zuhause, konnte seiner Frau helfen, sie unterstützen. Dass so viel Aufhebens um den Vaterschaftsurlaub gemacht wird, kann er nicht verstehen. «Wieviele Kinder kriegt man? Eins, zwei vielleicht drei? Das ist so wenig Zeit im Vergleich zu all den Jahren, die man arbeitet». Und eine ganz besondere Zeit obendrein, die Oguzhan Sekban niemals missen möchte. Er sagt:

Ich hätte es wirklich bereut, wenn ich nicht zuhause geblieben wäre. All diese kleinen Momente, wenn der Kleine seine Augen nach dem Schlafen aufgeschlagen hat, wenn er aufgehört hat zu weinen, weil ich ihn auf den Arm genommen habe, das war so unfassbar schön.

«Diese Bindung» meint auch Stefan Berchtold, der im März kurz vor dem Lockdown zum 2. mal Vater geworden ist, «die kann man nicht mal einfach so schnell am Wochenende herstellen, da muss man da sein für sein Kind, wirklich Zeit mit ihm verbringen». Bei seiner Frau war die erste Geburt sehr schwierig. Sie hätte ohne ihn gar nichts machen können, weil sie weder heben, noch Treppensteigen durfte. Wie soll man in so einem Zustand einkaufen gehen? Auch das Erlebte, all die Eindrücke, die so eine Geburt mit sich bringt, gemeinsam zu verarbeiten, findet Stefan Berchtold wichtig. «Sonst kann es schnell passieren, dass so eine Familie in eine Abwärtsspirale gerät». Dass andere da einspringen können, ist heute nicht mehr selbstverständlich, oft wohnt die Familie weit weg, kann also nicht helfen. Der Vater hilft mit - das ist heute einfach normal Nur einen freien Tag für den Vater, wie es bisher in der Schweiz gesetzlich vorgesehen ist, geht deshalb gar nicht, meint Stefan Berchtold, «manchmal dauert ja sogar die Geburt schon länger, wie also soll man das machen»? Das Argument, dass man ja seinen Urlaub dafür verwenden könnte, lässt er nicht gelten. Er sagt:

Das erste Jahr mit Kind ist so eine grosse Herausforderung, da braucht man viel Kraft für alles. Die ganze Familie ist da gefordert. Wenn man da dann kaum noch Urlaub hat, wird es schwer.

«Ich war immer etwas am machen», meint auch Oguzhan Sekban über die erste Zeit mit seinem Baby: Windeln wechseln, füttern, baden, einkaufen, kochen. All das muss ja erledigt werden. «Der Vater wird heutzutage nun mal mehr einbezogen in all diese Aufgaben, das ist auch gut so», meint Stefan Berchtold. «Gerade beim zweiten Kind war es absolut wichtig, dass da vier Hände waren und nicht nur zwei, denn die Ältere hat ja auch noch Bedürfnisse».