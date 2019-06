Wie reagiert die SVP-Parteispitze auf die Entgleisung ihres Asylchefs, Nationalrat Andreas Glarner? Der Aargauer veröffentlichte die Handynummer einer Lehrerin, welche die Eltern darüber informiert hatte, dass muslimische Schüler für das Bayram-Fest zum Ende des Fastenbrechens frei erhalten. «Vielleicht möchte jemand der Lehrerin mitteilen, was man davon hält», schrieb Glarner. Die junge Frau, die in der Stadt Zürich unterrichtet, erhielt zahlreiche Schmähanrufe.

Die Frage vor der heutigen SVP-Fraktionssitzung war also: Setzt es einen Rüffel ab für Glarner? So wie 2016, als Parteipräsident Albert Rösti auf Distanz ging, nachdem Glarner gesagt hatte, die Schweiz müsse «ihre grüne Grenze mit einem Stacheldrahtzaun abriegeln»?

Facebook-Pranger war kein Thema

«Kein Politiker sollte öffentlich eine Lehrerin an den Pranger stellen, die einfach ihren Job macht», sagte Nationalrat Alfred Heer (SVP, ZH) im «SonntagsBlick». So denken die meisten in der SVP, aber an der Fraktionssitzung geschah dann: Nichts. Weder wurde Glarner in den Senkel gestellt, noch wurde ihm der Rücken gestärkt. Sein Facebook-Pranger war kein Thema. Felix Müri, Luzerner SVP-Nationalrat und Vizefraktionschef, sagt, Glarner habe sich richtigerweise entschuldigt. Man könne nicht jede ungeschickte Handlung von Parlamentariern in der Fraktion thematisieren. Auch der Aargauer Kantonalpräsident und SVP-Nationalrat Thomas Burgherr begrüsste die Entschuldigung, die Glarner im «SonnTalk» auf TeleZüri und Tele M1 geäussert hatte.