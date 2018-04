Im Wirtschaftsdepartement (WBF) von Johann Schneider-Ammann herrscht Nervosität: Die sechsköpfige Finanzdelegation (FinDel) des Bundesparlaments unter CVP-Ständerat Jean-René Fournier (VS) will «vertieft abklären», wie der «Prozess zum Verkauf der SCL- und SCT-Schiffe» ablief. Das teilte die FinDel am Freitag mit.

Die «SCL- und SCT-Schiffe» sind die acht Frachter und vier Tanker, die Reeder Hansjürg Grunder (Enzian-Reederei) gehörten. Weil Grunder zahlungsunfähig wurde und der Bund für die Hochseeschiffe bürgte, muss er nun bis zu 215 Millionen Franken aufwerfen.

Die Grunder-Reederei war seit spätestens 2015 praktisch zahlungsunfähig. Statt die Flotte zu liquidieren, versuchte der Bund zunächst, sie zu sanieren. Erst im Herbst 2016 wurde der Verkauf der Schiffe beschlossen, zunächst war der mysteriöse Este Timo Sas als Käufer vorgesehen. Der Schaden wuchs noch an.

Im Mai 2017 wurden zwei Frachter an einen Türken verkauft. Vier Tanker und sechs Frachter gingen an den früheren Geschäftspartner von Grunder: Talal Hallak, der als Geldgeber den Immobilienkonzern Groupe Mach aus Montreal im Rücken hat. Der Kaufpreis für die Schiffe betrug wohl etwas über 60 Millionen US-Dollar. Fast so viel waren allein die vier Tanker wert. Der Schätzwert aller zehn Schiffe betrug etwa 100 Millionen.

Insider fragen sich: Warum verkaufte der Bund ausgerechnet an Hallak? Sie sagen: Es gab andere, für den Bund bessere Optionen. Mindestens zwei Schweizer Firmen mit Sitz in der Schweiz wollten die Schiffe übernehmen.