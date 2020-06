Situation bleibt stabil: 23 neue Coronainfektionen

(sat) Nach Angaben des BAG sind 1660 Menschen am Coronavirus verstorben. Damit sind dem Bund in den letzten 24 Stunden keine weiteren Todesopfer in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankrung gemeldet worden. Am Vortag verzeichnete der Bund 20 bestätigte Neuansteckungen. Er verweist allerdings darauf, dass die Fallzahlen einer wöchentlichen Schwankung unterliegen mit jeweils tieferen Zahlen am Wochenende. Dennoch können die Ansteckungszahlen damit als stabil bezeichnet werden.