Der Alarm sei am Mittwoch um 13 Uhr 30 ausgelöst worden, wie das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS) mitteilte. Laut BABS-Sprecher Kurt Münger hat der allgemeine Alarm "gut" funktioniert. Die Fehlerquote bei den Sirenen habe zwei Prozent betragen. Bei der Auslösung des Wasseralarms seien in mehreren Kantonen Probleme aufgetreten. Diese sollen so bald wie möglich behoben werden.