Sie verteidigte das Kopftuchverbot für Mädchen bis 10 Jahre: Jetzt steht eine Politologin am Islamophobie-Pranger

Ein älterer Mann beschimpft eine 14-jährige Schülerin mit Kopftuch in der Metro in Lausanne als «Schlampe» und «muslimischen Dreck». In einem Tram in Bremen beleidigt ein Mann einen muslimischen Teenager und verletzt ihn schwer mit einem Messer. Das sind zwei von zahlreichen antimuslimischen Vorfällen, die der vor kurzem erschienene europäische Islamophobiebericht 2019 auflistet. Der Rapport wird herausgegeben von der Seta-Stiftung, die personell eng verbandelt ist mit der APK, der Partei des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Im Kapitel über die Schweiz zitiert Religionswissenschaftler Oliver Wäckerlig auf eine Umfrage des Bundesamtes für Statistik, gemäss der 14 Prozent der Bevölkerung Muslimen systematisch negative Eigenschaften wie Fanatismus, Aggressivität oder Unterdrückung von Frauenrechten zuschreiben. Kurzum: Islamfeindlichkeit ist keine Fatamorgana. Sie existiert. In Europa. Auch in der Schweiz.

Kopftuchverbot an Schulen verteidigt

Islamfeindliche Netzwerke sind ein zentrales Thema im Bericht. Darin tauchen aber nicht nur Rechtspopulisten aus ganz Europa auf, auch Namen von anerkannten Menschenrechtsaktivisten. Zum Beispiel jener von Elham Manea. Die schweizerisch-jemenitische Politologin lehrt als Privatdozentin an der Universität Zürich, plädiert für einen säkularen Islam und ist bekannt für eine differenzierte Argumentation. Die Autorin des Buches «Der alltägliche Islamismus» tritt oft an Fachtagungen auf und setzt sich dabei kritisch mit Lerninhalten von islamistischen Organisationen wie der Muslimbruderschaft oder Milli Görus auseinander; sie hält sie für eine Gefahr für die Demokratie.

Weshalb wird Manea nun als «islamophob» etikettiert? Ihr «Vergehen» war ein Interview mit der österreichischen Zeitung «Volksblatt», in dem sie das Kopftuchverbot an der Schule für Mädchen bis 10 Jahre verteidigte. Kinder seien nicht in der Lage, selber zu entscheiden. Es sei eine neue Erscheinung, dass darauf beharrt werde, dass Kinder Kopftuch tragen. «Hier merkt man, da gibt es eine Ideologie, die dahinter steht.» Manea will dem Bericht nicht zu viel Gewicht beimessen. Sie zeigte sich überrascht, dass sie darin vorkommt. Sie begrüsse alle Bemühungen, um gegen Diskriminierung von Muslimen vorzugehen, sagt sie. Aber das sei bei diesem Bericht nicht der Fall.