Die Empörung hat Sibylle Berg mit anderen zusammengebracht: «Manche treffen sich beim Bier und machen ein Referendum, andere treffen sich auf Twitter.» Mitte März winkte das Parlament im Eiltempo die gesetzlichen Grundlagen durch, die den Sozialversicherungen weitreichende Befugnis für Observationen durch Sozialdetektive ermöglicht, die auf alle Schweizer Bewohnerinnen und Bewohner ausgeweitet werden kann: neben den Versicherten bei der Unfall- und Invalidenversicherung auch auf jene der AHV, Krankenversicherung und Arbeitslosenkasse.

DDR hat Vertrauen zerstört

Während die linken Parteien weiter hadern, ob sie doch noch das Referendum dagegen ergreifen wollen oder ihre eigenen Wähler, die wie Bergs Romanfiguren nicht alle hoffnungsvoll sind, reich und schön, mit fadenscheinigen Argumenten trösten, ist eine kleine und lärmige Gruppe aktiv geworden.

Das sind der Anwalt Philip Stolkin, der 2016 vor dem Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg ein wegweisendes Urteil gegen den Einsatz von männlichen und weiblichen Sozialdetektiven erwirkte, und der Campaigner Dimitri Rougy, gerade mal 20 Jahre alt.

Und da ist Sibylle Berg. Es gehe bei der Frage nicht um links oder rechts, sagte sie gegenüber diversen Schweizer Medien, sondern um die Frage: «Wer prüft diese Menschen? Nach welchen Kriterien wird vorgegangen? Ist es der Nachbar, der mich schon zehnmal verzeigt hat?» Solche Gedanken förderten das Misstrauen in einer Gesellschaft.

Man stelle nicht nur alle Bürger unter Generalverdacht, sagte sie weiter, sondern sie könnten nach Stasimanier überwacht werden. Denn nicht immer ist es auf Anhieb so, wie es scheint. «Auch wenn ich krankgeschrieben bin, darf ich spazieren oder einkaufen gehen.»

Die DDR sei ein gutes Beispiel, wie das Vertrauen unter Bürgern zerstört worden sei. Sibylle Berg, 55 Jahre, muss es wissen. Erstens ist sie in den Sechzigern in der ehemaligen DDR geboren und aufgewachsen. Ihre Mutter war alleinstehend, ohne Arbeit und alkoholsüchtig.

Sie habe oft Angst gehabt, ins Heim zu kommen, sagte Sibylle Berg später einmal. Lesen und den Rhythmus der Sprache lernte sie bei einem entfernt verwandten Musikprofessoren-Ehepaar. Nach der Schule bildete sie sich zur Puppenspielerin aus, besuchte oft das Weimarer Kaffeehaus, in dem sich viele trafen, welche die DDR verlassen wollten.

Fünf Jahre vor dem Mauerfall und mit 22 Jahren schrieb Sibylle Berg einen Brief an Erich Honecker, den Vorsitzenden Staatsrat: Sie wolle in den Westen. Daraufhin läutete die Stasi an der Tür, sie verlor ihre Stelle im Puppenspieltheater, man lud sie zum Verhör ins Innenministerium. Gebracht habe es wenig, sagte sie später: «Damals konnte ich noch weniger reden als heute, nämlich gar nicht.»

Ein paar Monate später klappte es trotzdem: Sie reiste nach Westberlin aus, lebte von der Sozialhilfe, zog nach Hamburg, arbeitete als Gärtnerin, Putzfrau, Sekretärin und Versicherungsvertreterin.

Zweitens hatte Sibylle Berg selbst mal einen schweren Unfall. Als sie 1991 Weimar besuchen wollte, überschlugsich ihr Auto mehrfach und entstellte ihr Gesicht. Es waren 22 chirurgi-

sche Eingriffe nötig. Sie weiss also, was es heisst, beobachtet und angestarrt zu werden.